年底國發會審議通過 捷運綠線延伸中壢力拚120年完工
捷運綠線延伸中壢計畫路線全長約7.2公里，沿途設置5座車站，將可連結捷運機場線及捷運綠線，是完備桃園環狀路網的最後一哩路。桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議，聽取捷工局「桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃成果」專題報告後表示，在今（112）年11月24日經國發會審議通過綜合規劃後，預計今（112）年底獲行政院核定，最快明（113）年初進行用地取得作業，期待以明年底動工為目標，力拚120年底完工。而市府捷工局已同步進行PCM（專案管理）招標作業，張善政也指示捷工局務必做好發包預算規劃，另相關的交通及都市規劃也必須超前部署。
記者李春台／桃園報導
捷工局長劉慶豐表示，桃園捷運綠線延伸中壢計畫路線全長約7.2公里，共設置5座車站，沿線預計可服務8處社宅、學校及醫院等公共設施，紓解都會區交通擁擠現狀，並連結機場捷運A23中壢站及捷運綠線G01站，串聯八德與中壢地區，形成桃園市境內環狀捷運路網，未來更將逐步落實整合為環狀線，達成一車到底環狀營運的願景。
劉慶豐指出，有關捷運綠線延伸中壢轉乘機場捷運A23中壢站的規劃，市府已與機捷完成協調配合預留空間，屆時捷運綠線延伸中壢段進場施作時，不會影響機場捷運營運；同時，機場捷運A23站將規劃加長月台，未來旅客可在相同月台前後步行轉乘。
劉慶豐提到，目前本計畫在綜合規劃之經費分攤，由中央負擔209.46億元，地方負擔152.13億元，總計361.59億元，並已於今年11月24日經國發會審議通過綜合規劃，預計年底獲行政院核定，市府亦將同步啟動PCM招標作業後儘速辦理發包，盡快推動工程完成，提供市民朋友更便捷的大眾運輸系統。