板新北倉清水池擴大容量啟用 三峽、鶯歌共享穩定翡翠水
為改善早年由石門水庫供水常發生的缺水、限水的地區窘境，台灣自來水公司今日完工舉辦「板新2.4萬立方公尺北倉清水池」啟用典禮，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、經濟部長王美花、總統府秘書長林佳龍及立委吳琪銘、蘇巧慧等人都到場祝賀，期許透過清水池擴大容量，從5.5萬立方公尺增加到7.9萬立方公尺，滿足新竹以北供水需求，也讓三峽、鶯歌民眾提前5個月享受到穩定、質優的翡翠水。
記者吳嘉億／新北報導
蔡英文致詞時表示，今天以總統身分來見證，實踐她2010年參選新北市長時共飲翡翠水的政見，也感謝立法委員的督促、關切，才能在短時間內完成板新2.4萬立方公尺清水池的里程碑，讓基隆到新竹供水都活絡起來，即使面臨百年大旱，也能安然度過。
蔡英文說到，上任後提出前瞻基礎建設計畫，指出國際在2015、2016評估台灣基礎建設不足，但近年來在前瞻計畫施行下，台灣在基礎建設排名提升到國際排名第十六名，而台灣在國家競爭力也名列全球排名第六，成績是有目共睹。
陳建仁指出，感謝歷任行政院長投入推動前瞻基礎建設，留下幸福跟美滿好的基礎為未來打拚；其中水環境建設展現台灣水利工程為亞洲數一數二的好工程，很多都是自己的設計，在板新清水池完工後，不但可以讓三峽、鶯歌的民眾喝到翡翠水，石門水庫的水就可供應新竹科學園區用水，讓科學園區有更好的發展，是一舉兩得的好事。
台水董事長李嘉榮簡報中說到，板新2.4萬立方公尺北倉清水池涵蓋在台水北部地區供水改善計畫之中，計畫包括前瞻基礎建設，於浮洲加壓站及板新給水場間，興建10.3公里備援供水幹管工程，由中央斥資20.43億，目前已完成管一、管二段，先行與加壓站、既有管路銜接加入營運。