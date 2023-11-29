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萬家綠能科技積極推廣綠電極大化！助力提升競爭力

▲萬家歡建設新店別墅專案未來綠能社區，為現代建築的新指標。（圖／品牌提供）
▲萬家歡建設新店別墅專案未來綠能社區，為現代建築的新指標。（圖／品牌提供）

本報訊

萬家綠能科技跟上現在正夯的綠電經濟，積極推廣綠電助力提升競爭力， 因應國際淨零減碳趨勢，我國首要任務是發展自主性、低碳化的綠色能源， 在供電穩定的前提下，要讓綠電極大化， 可以降低空污。

全球綠能趨勢，全球超過300家品牌大廠紛紛加入「RE100」，承諾「在2050年前達成100%使用再生能源」，綠色革命下的企業戰略，為了鼓勵再生能源發展，我國實施電能躉購制度(FIT)，由台電保證收購20年，費率則由政府每年依據成本等各項因子調整。

綠電趨勢不可逆，萬家綠能科技公司也正在積極拓展新的電廠據點，期能扮演綠電經濟的重要角色，民眾可透過認購萬家綠能科技太陽能板的方式參與，台電收購的電費扣除租金、保險及維運管理後即是投資太陽能板的收益，每兩個月便能固定收到太陽能板的發電收益。

為落實能源自主及促進新興綠能產業發展等政策目標，同時邁向2025年非核家園，相較其他太陽能公司，萬家綠能科技優勢在於有建設營造團隊及土地自有，可確保興建電廠在結構上得以使用25年以上，使參與認購的投資人得以享用更長的獲利。

作為業界的領先者，萬家綠能科技公司致力於保護環境、節約資源，並確保客戶可以享受到最高品質的住宅區，2024年推出萬家歡建設新店別墅綠能智慧住宅社區，近城離塵的氧森清境，下山開車15分鐘可接國道3號、環河快速道路，約25分鐘可到敦南信義，約15分鐘可到台北市區，交通方便。身處山林綠意，可瞭望台北景觀，社區警衛管理森嚴，隱密性高的優勢，從幼稚園至高中皆備的完全中學，吸引高資產客層為孩子就學置產。

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▲萬家歡建設新店別墅專案，遠離塵囂、環境優雅。（圖／品牌提供）
▲萬家歡建設新店別墅專案，遠離塵囂、環境優雅。（圖／品牌提供）
萬家歡建設明年即將投入新店別墅專案，採獨特的銷售模式購地自建獨門獨院，有專業代租代管平台，並集結能源、交通、健康、社區、安全等項目打造實現永續智慧生活的未來綠能社區，為現代建築的新指標。

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