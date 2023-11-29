萬家綠能科技積極推廣綠電極大化！助力提升競爭力

全球綠能趨勢，全球超過300家品牌大廠紛紛加入「RE100」，承諾「在2050年前達成100%使用再生能源」，綠色革命下的企業戰略，為了鼓勵再生能源發展，我國實施電能躉購制度(FIT)，由台電保證收購20年，費率則由政府每年依據成本等各項因子調整。
綠電趨勢不可逆，萬家綠能科技公司也正在積極拓展新的電廠據點，期能扮演綠電經濟的重要角色，民眾可透過認購萬家綠能科技太陽能板的方式參與，台電收購的電費扣除租金、保險及維運管理後即是投資太陽能板的收益，每兩個月便能固定收到太陽能板的發電收益。
為落實能源自主及促進新興綠能產業發展等政策目標，同時邁向2025年非核家園，相較其他太陽能公司，萬家綠能科技優勢在於有建設營造團隊及土地自有，可確保興建電廠在結構上得以使用25年以上，使參與認購的投資人得以享用更長的獲利。
作為業界的領先者，萬家綠能科技公司致力於保護環境、節約資源，並確保客戶可以享受到最高品質的住宅區，2024年推出萬家歡建設新店別墅綠能智慧住宅社區，近城離塵的氧森清境，下山開車15分鐘可接國道3號、環河快速道路，約25分鐘可到敦南信義，約15分鐘可到台北市區，交通方便。身處山林綠意，可瞭望台北景觀，社區警衛管理森嚴，隱密性高的優勢，從幼稚園至高中皆備的完全中學，吸引高資產客層為孩子就學置產。
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