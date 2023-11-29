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有愛的禮盒！SSAW春生夏秋藏冬推公益「費南雪聖誕花圈禮盒」

▲聖誕節限定版費南雪禮盒，甜點師使用巧克力彩繪上聖誕樹與聖誕老人，公益款每一盒還附贈一個憨兒手作花圈。（圖／御盟集團提供）
▲聖誕節限定版費南雪禮盒，甜點師使用巧克力彩繪上聖誕樹與聖誕老人，公益款每一盒還附贈一個憨兒手作花圈。（圖／御盟集團提供）

記者陳美嘉／高雄報導

S.S.A.W 春生夏秋藏冬(餐廳)開幕屆滿一年，今年特別邀請高雄在地的喜憨兒基金會，於感恩節前夕辦理聖誕花圈手作課，同時也推出公益活動，將喜憨兒手作的聖誕花圈與SSPatisserie店裡最暢銷的費南雪禮盒結合義賣，12/1起邀請大眾一同以行動獻愛。除了捐出了SS .Patisserie甜點店於感恩節當日的營業所得，並將40盒公益限定款禮盒的義賣款項全額捐予喜憨兒基金會。

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▲《SS Patisserie夏日 法式精品甜點》推出聖誕節相關商品，有鈴鐺、聖誕樹、聖誕老人。（圖／御盟集團提供）
▲《SS Patisserie夏日 法式精品甜點》推出聖誕節相關商品，有鈴鐺、聖誕樹、聖誕老人。（圖／御盟集團提供）
聖誕節是個充滿歡樂和溫馨的節慶，開幕一年就陸續榮獲IF與ARCH室內設計獎銀獎 《SS Patisserie夏日法式精品甜點》，即日起推出聖誕節相關商品，除了Panettone潘娜朵尼、聖誕花圈造型的布里歐麵包之外，三款精品甜點系列更是節日限定不可錯過，色澤鮮紅討喜的「鈴鐺」，使用玫瑰覆盆子香緹搭配荔枝丁，宛如寶石的外型嚐起來酸甜可口，「聖誕樹」使用了抹茶香堤與抹茶慕斯搭配柚子內餡，底層則是巧克力脆餅，清新且回甘的層次風味，「聖誕老人」以乳酪慕斯搭配開心果奶餡與莓果凍，帶點鹹甜的口味，讓不喜愛甜食的人也躍躍欲試。

▲公益限定款禮盒每一盒都附贈一個憨兒手作花圈。（圖／御盟集團提供）
▲公益限定款禮盒每一盒都附贈一個憨兒手作花圈。（圖／御盟集團提供）
延續SS Patisserie在精品甜點上持續展現的活潑繽紛性格，應景商品當中少不了暢銷熱賣的費南雪禮盒，今年所推出的聖誕節限定版，甜點師使用巧克力彩繪上聖誕樹與聖誕老人，可愛模樣也讓費南雪展現出不同面貌，每盒6入，398元，其中40盒公益限定款禮盒，每一盒都附贈一個憨兒手作花圈，公益版認購完即止。

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