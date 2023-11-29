▲【有片】一臉跩樣其實壓力山大！　貓咪尿不出來當心膀胱炎

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嚇到尿不出來！ 導致自發性膀胱炎最常見的貓咪疾病之一就是「尿不出來」，肇因於壓力或結石，尤其公貓特別容易罹患緊迫性膀胱炎與自發性膀胱炎。其中自發性膀胱炎是由於壓力所引起，壓力屬於無形的危險因子，不斷蓄積壓力就會導致尿不出來。張軒祐透露：「我們醫院的店貓來的第一年，碰到第一次人生的跨年煙火，牠被嚇到，隔天元旦就尿不出來了！」
對貓咪來說，平常熟悉的事物突然遭受改變，壓力就會不斷累積，出現症狀包括：尿不出來、不斷舔自己肚子的毛、異食癖如亂吃亂咬東西。獸醫師建議飼主可參考下列方式應對：
１. 先找出近期居家環境周遭是否有變動，例如天氣變化、突然下大雨、施工巨響甚至新貓報到，都可能讓貓咪壓力不斷蓄積，導致尿不出來。
２. 對於貓咪出現異食癖，建議飼主將家中的電線、藥櫃雜物收拾妥當，避免貓咪翻找誤食。
３. 可以讓貓咪嗅聞貓薄荷、木天蓼，達到放鬆、紓壓的效果。另外貓咪喜愛在高處生活，飼主也可以準備高跳台，讓貓咪好好休息，降低壓力因子。
４. 對於結石所造成的尿不出來狀況，則需要就醫治療。以手術將結石取出，並化驗結石成分，決定下一步治療策略，例如調整飲食、使用藥物鎮靜止痛或是修復膀胱黏膜。
５. 若尿不出來是因細菌感染所造成，會進行超音波檢查或是驗尿揪出細菌元兇，使用適合的抗生素對症下藥，改善症狀。
亂咬亂叫性格大變 恐是內分泌失調除了尿不出來，你家的貓咪是否也曾性格突然大變呢，近期一隻貓咪出現攻擊性行為、亢奮亂叫，到底是怎麼回事呢？
張軒祐建議飼主可先觀察貓咪這些怪異行為，是否在每天的特定時間出現，並且在該時段就醫抽血檢查，確認是否為「內分泌疾病」。例如，動物一開始進食與活動力正常，到後期卻變得食慾不振、活動力下降，就有可能是甲狀腺亢進所造成的，貓咪很愛吃、活動力突然變好，但卻越吃越瘦。若檢查結果顯示指數異常，便可針對甲狀腺亢進用藥治療，讓貓咪恢復健康。
採訪醫師：張軒祐 獸醫師
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59940
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