創4個月新高！新台幣飆升2.18角收31.25元 單日升幅僅次日圓
美國聯準會（Fed）官員釋出「鴿」派言論，指稱聯準會在對抗通貨膨脹上取得良好進展，加深市場對升息循環告終的預期，美元指數失守103，亞洲主要貨幣兌美元續彈升，日圓一度升破147兌1美元，新台幣兌美元今（29）日「升」勢依舊強勁，也一舉升破31.3元，終場收在31.25元，再飆升2.18角，創今年7月28日以來收盤新低價。不過，若與其他主要貨幣兌美元相較，新台幣單日升值了0.7%，僅次日圓升幅0.81%。
記者顏真真／台北報導
由於美元指數進一步失守103，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，其中日圓一度升至146.65兌1美元，之後又拉回至147字頭，離岸人民幣兌美元也升值，一度來到7.1116價位，之後拉回至7.127附近，而韓元也一度衝上1284.74兌1美元，之後回到1290附近。
至於新台幣兌美元今日「升」勢仍舊猛烈，以31.4元、升值6.8分開出後，在亞幣走揚、外資續匯入並買超台股，加上又逢月底出口商實質拋匯湧現，新台幣一路升破31.4元、31.3元，盤中一度衝上31.232元，強升2.36角，終場收31.25元，仍大升了2.18角，單日升值了0.7%。
不過，根據央行統計，若以台北外匯市場下午4時收盤時的匯價來看，美元指數跌了0.52%，主要貨幣兌美元升最多的就是日圓，升值了0.81%，再來是新台幣升幅0.7%，歐元升值0.44%，星幣升了0.39%，人民幣升值0.37%，韓元升幅0.32%，越南盾則小升0.03%。
匯銀人士認為，主要是市場對美國升息循環終結的預期加深，美元指數難抬頭，也提供亞幣支撐力道，加上時序接近年底，出口商實質拋匯需求湧現，均有利新台幣維持偏升格局，但接下來美國將公布10月個人消費開支物價指數（PCE），加上聯準會主席鮑爾也將發表談話，留意是否影響市場預期。