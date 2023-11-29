植物油大揭密！專家解碼迷思　共推品味生活

吳旻寰首先向聽眾介紹了油在人體的生理機能，包括維持體溫、維護皮膚、內臟器官作用和調節多種生理機制等，說明依照衛生福利部國民健康署對於飽和脂肪每日攝取量建議上限應少於10%總熱量，每天需攝取少於22克，雖然適量攝取飽和脂肪對心臟具有益處，但現今的飲食型態顯示國人在脂肪攝取量與飽和脂肪攝取量都已經超過每日建議攝取量的上限。
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不同的植物油所富含的Omega-3、Omega-6及Omega-9各不相同，如大豆油、葵花籽油富含Omega-6，橄欖油所含的Omega-9較高；為了便利家庭使用，吳旻寰說明已有廠商推出以不同脂肪酸特性的植物油進行配比，調整為較適合消費者需求之「調和油」，增加消費者選購油品上的便利性，也減少了購買不同油品的花費。
在烹飪方面，吳旻寰也強調了各類植物油的發煙點的並不相同，需要根據食材和調理方式做出選擇，以保持油品品質和穩定性，也對常見的原料疑慮、煉油製程等謠言迷思，進行破除澄清，提供消費者正確觀念。
此外，吳教授也指出國產油品在環保及經濟的重要性，如大豆油為我國大宗食用油品，具有廣泛的使用性，不遜色於進口油品的營養成分以及高性價比，為我國業者自國外購買大豆原料後，在台灣經過一系列嚴格煉製過程的國產油品，另外芥花籽油、葵花籽油等也為在台經過精煉製程的油品；除強調國產油品的新鮮度外，也響應了環保永續的實質行動，像是碳足跡以及製程碳排的減少，表示台灣產製的植物油品具有環保概念，更符合經濟效益。
該場健康生活講座強調「健康飲食」及「適油適用」的重要性，鼓勵大家重視和支持國產食用油，以實現更健康的生活方式；如果對此次主題有興趣的民眾，植物油公會將於113年1月於台中辦理第二場「植物油健康講座」，歡迎踴躍報名。
植物油公會也將陸續推出一系列與國產植物油相關之Podcast節目，邀請國內製油大廠、醫界專家、營養師及名廚來分享國產植物油的歷史、製程及健康資訊等主題。相關訊息請關注植物油公會官網之「最新消息」！