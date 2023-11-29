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吃拉麵不能在店內拍照？日本拉麵二郎公告禁止引議　律師這麼解釋

▲日本東京有拉麵店，明文公告禁止顧客在店內進行拍攝，引發熱議。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京有拉麵店，明文公告禁止顧客在店內進行拍攝，引發熱議。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

現代人在外頭吃飯，許多人都習慣「手機先用」，上菜後總得猛拍照片再開動。不過，日本東京的「拉麵二郎」府中店，日前明文公告禁止顧客在店內進行拍攝，引發熱議。對此，拉麵二郎的法律顧問金子正志律師表示，拍照和錄影時違反禮儀造成的問題已經存在一年多了，公告主要是提醒顧客遵守禮儀，目前效果良好。

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根據日媒報導，「拉麵二郎」有部分店面張貼公告，要求顧客停止在店內拍攝照片和影片，也不允許顧客在IG或YouTube上發佈影音，若發佈了將會要求刪除，因為這樣的行為可能會給店家與其他店內顧客帶來不便。不過後來店家也解釋，若是單純拍自己的餐點則是可以的，禁止的是拍攝到員工、其他顧客或是店內景象。

拉麵二郎的法律顧問金子正志律師表示，2020年12月就曾經有一位網紅擅自在店內拍攝影片，結果事後店家投訴抗議，最終該網紅選擇將影片下架。

金子正志指出，拍照和錄影時違反禮儀引發爭議的類似狀況已經存在一年多了，有些分店建議必須提高顧客在拍照方面的意識，所以才決定製作公告，但由各分店自行判斷是否需要張貼。

金子正志說明，有些分店沒有貼出告示，但仍會以口頭告知顧客禁止拍照，且每家分店對於禁止拍照的尺度也有些微差異。不過，總體來說張貼公告只是想提醒顧客，在店內用餐也要注意運用常識、遵守禮儀，目前為止禁止拍照的規定很有效，沒有遇到什麼問題。


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