名家論壇》方野／「政治變色龍」黃國昌

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柯文哲曾說，「我們五個立委加起來都沒有他一個厲害。」在柯文哲心目中，黃國昌一人抵五人，柯、黃兩人惺惺相惜，因為他們都是言而無信、亳無誠信的政治演員。回顧2016年黃國昌能順利選上立委，最大的原因就是他反對服貿、反對紅色滲透，這是當時他與太陽花學運青年共同許下的承諾，如今黃國昌居然背離這個承諾，叫那些曾經深信他、追隨他的支持者，情何以堪！
黃國昌也是個雙標慣犯，雙標事蹟包括過去在「716上凱道」高舉居住正義大旗，但同時他的岳父推出「1坪157萬」的豪宅建案。黃國昌為了不分區立委職務，違背理念、拋下價值，加入有多名黨公職人員涉及暴力討債、強盜恐嚇的民眾黨，成為「文哲大A說的隊」的一分子。
名嘴李正皓形容黃國昌是「道德長城、政壇完人、人間極品」，因為過去的黃國昌非常有潔癖，沒辦法容忍身邊的朋友有一粒沙，如果朋友讓他失望，他寧可絕交、也不要跟對方往來。過去他在時代力量擔任黨主席期間，凡是跟他理念、做法有異者，皆被打為「小綠」、「民進黨同路人」，這些人最後都被迫離開時代力量，結果現在黃國昌竟說，他加入民眾黨要「求同存異」，我們不禁好奇，是國昌老師變了，還是我們始終沒有認清他投機的政治性格？
國昌老師被問到為何加入與他過去標準相差甚遠的民眾黨，他說要「求同存異，為共同的目標來努力，這才是比較成熟的攻治」，不知道黃國昌指的「同」是什麼？黃國昌口中的「遠大的共同目標」究竟是什麼？可不可以告訴我們？為了這個目標可以藍白合、可以跟國民黨共同努力、可以接受九二共識？
未來若立法院三黨不過半，藍白連手拿下立法院正副院長，到時可能出現韓國瑜當立法院長，黃國昌當立法院副院長，兩人共同「求同存異」，這畫面真是讓人不忍直視！也讓人感嘆，過去的戰神，原來只是為了當官價值理念皆可抛的投機政客罷了！
●作者：方野／資深媒體人
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