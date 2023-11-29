黃義達被爆祕婚！與唐嫣經紀人別墅同居 傳10多年緋聞修正果
44歲新加坡歌手黃義達以〈那女孩對我說〉一曲走紅樂壇，卻因憂鬱症淡出娛樂圈，還一度剃髮出家修行，去年因該歌曲翻紅，驚喜現身陸綜《披荊斬棘》，開通抖音、小紅書帳號，宣布重返演藝圈，中國狗仔媒體今（29）日報導他與唐嫣經紀人紀如璟疑似祕婚，在別墅過著同居生活，但當事人目前尚未回應。
記者江芷稜／綜合報導
黃義達2004年在台灣出道，隔年與日籍女星麻衣傳出戀情，由於他音樂路不順遂，產生嚴重憂鬱症，戀情也無疾而終，讓麻衣相當傷心，多年之後他才吐露當時自己跟媽媽都生病了，還有債務纏身，真的沒有辦法繼續戀情，強調中間沒有第三者。他隨後逐漸淡出演藝圈，2009年被發現去泰國剃髮修行14天，令人相當意外。
而黃義達2010年簽約大陸經紀人紀如璟，她同時也擔任唐嫣的經紀人，據悉，紀如璟年紀比黃義達大3歲，當年以歌手身分出道，外型、歌聲都不錯，還是會寫歌的創作人，之後轉型當經紀人、製作人。兩人曾經一起寫歌，因此傳出緋聞，但從未公開承認戀情。
據大陸狗仔《追瓜少年阿飛》偷拍的畫面，黃義達和紀如璟住在同一間別墅，相處有如老夫老妻，女方會開車陪黃義達出門，等他工作結束飛回北京，又開車來接他回家，平日還會一起種植花花草草，兩人認識了10多年，關係相當穩定，如果此事為真，將再為演藝圈明星與經紀人結婚添上一例。
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