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黃義達被爆祕婚！與唐嫣經紀人別墅同居　傳10多年緋聞修正果

▲44歲的黃義達去年重返演藝圈，並舉辦巡迴演唱會，如今被爆出與唐嫣經紀人紀如璟祕婚。（圖／翻攝黃義達微博）
▲44歲的黃義達去年重返演藝圈，並舉辦巡迴演唱會，如今被爆出與唐嫣經紀人紀如璟祕婚。（圖／翻攝黃義達微博）

記者江芷稜／綜合報導

44歲新加坡歌手黃義達以〈那女孩對我說〉一曲走紅樂壇，卻因憂鬱症淡出娛樂圈，還一度剃髮出家修行，去年因該歌曲翻紅，驚喜現身陸綜《披荊斬棘》，開通抖音、小紅書帳號，宣布重返演藝圈，中國狗仔媒體今（29）日報導他與唐嫣經紀人紀如璟疑似祕婚，在別墅過著同居生活，但當事人目前尚未回應。

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▲黃義達在和麻衣分手後，才在受訪時坦承這段戀情。（圖／取自黃義達小紅書）　
▲黃義達和麻衣分手後，才在受訪時坦承這段戀情。（圖／取自黃義達小紅書）　
▲黃義達秀出粉絲送給他的蛋糕、禮物。（圖／黃義達微博）　
▲黃義達去年復出，秀出粉絲送給他的蛋糕、禮物。（圖／黃義達微博）　
黃義達2004年在台灣出道，隔年與日籍女星麻衣傳出戀情，由於他音樂路不順遂，產生嚴重憂鬱症，戀情也無疾而終，讓麻衣相當傷心，多年之後他才吐露當時自己跟媽媽都生病了，還有債務纏身，真的沒有辦法繼續戀情，強調中間沒有第三者。他隨後逐漸淡出演藝圈，2009年被發現去泰國剃髮修行14天，令人相當意外。

▲紀如璟曾經是黃義達的經紀人，傳緋聞10多年。（圖／紀如璟微博）　
▲紀如璟曾經是黃義達的經紀人，傳緋聞10多年。（圖／紀如璟微博）　
▲紀如璟由歌手轉型當經紀人，也有創作寫歌的實力。（圖／紀如璟微博）　
▲紀如璟由歌手轉型當經紀人，也有創作寫歌的實力。（圖／紀如璟微博）　
而黃義達2010年簽約大陸經紀人紀如璟，她同時也擔任唐嫣的經紀人，據悉，紀如璟年紀比黃義達大3歲，當年以歌手身分出道，外型、歌聲都不錯，還是會寫歌的創作人，之後轉型當經紀人、製作人。兩人曾經一起寫歌，因此傳出緋聞，但從未公開承認戀情。

▲穿白衣的黃義達（右）和紀如璟返回別墅同居。（圖／《追瓜少年阿飛》微博）
▲穿白衣的黃義達（右）和紀如璟返回別墅同居。（圖／《追瓜少年阿飛》微博）
▲黃義達（右）和紀如璟在住家附近種植花草。（圖／《追瓜少年阿飛》微博）
▲黃義達（右）和紀如璟在住家附近種植花草。（圖／《追瓜少年阿飛》微博）
據大陸狗仔《追瓜少年阿飛》偷拍的畫面，黃義達和紀如璟住在同一間別墅，相處有如老夫老妻，女方會開車陪黃義達出門，等他工作結束飛回北京，又開車來接他回家，平日還會一起種植花花草草，兩人認識了10多年，關係相當穩定，如果此事為真，將再為演藝圈明星與經紀人結婚添上一例。

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