佘詩曼《新聞女王》這款法式美甲15年沒變過 本人回應百萬人疑惑
48歲女星佘詩曼主演的TVB港劇《新聞女王》正在中國、香港與馬來西亞熱映中，累計在抖音、微博等社群創下7億以上的話題聲量，有眼尖鐵粉發現佘詩曼飾演的女主文慧心（man姊）的「法式指甲」，與佘詩曼15年前劇中相同，讓「佘詩曼法式美甲15年沒變過」火速衝上微博熱搜，超過百萬人都在問，而佘詩曼本人也回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
博主「職業觀眾」昨（28）在微博曬出佘詩曼在《新聞女王》與15年前另部作品的美甲照，兩圖對比後驚呼：「佘詩曼這款法式美甲15年都沒變過。」鐵粉細微觀察引發熱議，內行網友揭法式美甲是香港人的標配美甲，直言「香港人喜愛簡約款」，也有人說該款法式美甲是2005年流行款。
對此，佘詩曼在微博回應表示，15年前純粹是她個人喜好，因為當時很流行法式美甲，「崇尚物質主義的三水妹當然要走上潮流的尖端」。她說明，15年後替《新聞女王》女主選的同樣是法式美甲，原因是「更加增強她的品味、簡潔而優雅」。回應貼文火速衝上微博熱搜，創超過110萬次搜尋紀錄。
《新聞女王》為TVB台慶劇，由佘詩曼、馬國明、李施嬅等人主演，故事講述新聞主播文慧心與另一黃金時段必然主播梁景仁與慧心各立派系之間的明爭暗鬥。11月17日在優酷上線播出，其後在11月20日於翡翠台首播，馬來西亞Astro AOD同步跟播。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁