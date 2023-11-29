特企／ Epson全新4K電玩雷射大電視　遊戲大畫面首選！

台灣愛普生列印科技事業部暨視覺科技營業部資深總經理輝偉偉表示：「Epson希望透過技術的革新為用戶帶來最完善且最優異的畫面享受，秉持著眼見為憑的精神，我們期盼用戶透過實際感受，進而了解Epson對於畫面的追求。本次新機最大的特色即是畫面升級4K Pro-UHD，以更飽和的色彩與更精緻的畫面細節呈現於用戶的視野中。因應本次新機上市Epson推出優惠價格並搭配送出Nintendo 任天堂 Switch遊戲主機，希望遊戲愛好者或是擁有小孩的家庭用戶能夠以實惠的方案享受到大畫面所帶來的震撼感。」
最溫柔的親子時光！Epson EH-LS650 一機包辦觀影、遊戲娛樂需求
Epson EH-LS650 4K電玩雷射大電視的反射式光源技術，能夠大幅降低長時間觀看下造成的眼睛疲勞感，打造更柔和的畫面，把關家人的用眼環境，享受視聽娛樂更安心。搭配Switch遊戲主機打造出親子娛樂空間，新品的低延遲性以及白牆即可投大畫面的產品特色，讓父母與小孩共同享受科技所帶來的沉浸式體驗，透過生動的遊戲畫面創造深刻親子回憶。朋友或家庭聚會如要進行賽車等競賽遊戲，一般電視65吋畫面面積約146cm*85cm= 12,410 cm2 ，而雷射電視100吋畫面面積約221cm*125cm= 27,625 cm2，4K大畫面的產品特色在呈現多人多分割畫面時，畫面尺寸提升一倍以上，每格畫面仍清晰生動，為用戶提供絕佳的視覺享受，；在聲音表現上，EH-LS650內建YAMAHA 2.1聲道環繞喇叭、兩個5W及一個10W的低音喇叭，音質方面較上一代進行提升，機身使用金屬網孔，能夠傳遞出更純淨的聲音、添增飽和感，在觀影時能夠享受視聽一應俱全的高級享受。
購買EH-LS650不僅能夠享有高規格、高品質影像畫面 現在購買即送Switch主機！
Epson EH-LS650 4K電玩雷射大電視採用獨家3LCD雷射投影技術，擁有3,600流明白色亮度與彩色亮度，在一般環境光下也能夠投影出清晰影像畫面，不論觀影或者打遊戲都無須犧牲環境光源，一般自然採光依舊清晰明亮。新機具備HDR自動調校功能，在亮部與暗部的細節呈現以及色彩層次都有更好的表現，同時具備低延遲特色，選取快速模式在梯修情況下延遲範圍仍低於20毫秒，讓遊戲體驗更直覺、流暢。Epson EH-LS650支援Epson安裝小幫手Epson Setting Assistant(ESA) App，可透過相機拍照以達成自動校正影像的形狀。透過拍攝投影圖案的照片，該應用程式會自動修正影像的形狀，大幅提升用戶安裝時的便利性。Epson持續不斷精進自身技術，本次推出的全新4K電玩雷射大電視EH-LS650將性能進行提升，而雷射電視在長期觀看的狀況下，眼睛較不易感到疲倦，為玩家打造一個溫柔的顯示設備。因應全新4K電玩雷射大電視EH-LS650新品上市，Epson特別推出優惠價TW74,900贈送Nintendo 任天堂Switch主機！遊戲愛好者、親子家庭用戶，千萬不可錯過本次好康活動！
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