2023最強泡麵不是日韓品牌！這碗「連8年得第一」　台灣2款進前十

明急降溫喝熱咖啡！全家聖誕杯塞9元　7-11「美式、拿鐵」買7送4

▲周四起又一波東北季風來襲，北台急速降溫，超商熱咖啡喝起來，全家推9元加購聖誕杯塞，7-11將祭出精品美式、拿鐵買7送4。（圖／業者提供）
▲周四起又一波東北季風來襲，北台急速降溫，超商熱咖啡喝起來，全家推9元加購聖誕杯塞，7-11將祭出精品美式、拿鐵買7送4。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

周四起另一波東北季風增強，冷空氣挾雨襲台，北台灣降溫有感。超商備好暖手暖身熱咖啡，7-11在12月1日當天限定，精品拿鐵、美式買7送4，並有氣泡咖啡接棒買2送2；全家則不能錯過聖誕杯塞，買現煮咖啡、私品茶任一杯，加9元就可獲得，共有4款可蒐集。《NOWnews》整理超商咖啡優惠活動，精算單杯原價、平均特價一次看。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送4，6.4折（原價100元、特價63元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

▲7-11在12月1日推出一日限定精品咖啡買7送4。（圖／業者提供）
▲7-11在12月1日推出一日限定精品咖啡買7送4。（圖／業者提供）
📍APP｜12月2日至12月7日

◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）

◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折

◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折

◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折

◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折

▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
迎接聖誕節，全家不只推出新杯款，即起買現煮咖啡或私品茶任一杯，就可用9元加購「聖誕杯塞」，共有薑餅人、雪人、老公公、麋鹿4種款式，且每款左右端點都有小磁鐵設計，可磁吸組合成牽手模樣，不過出貨隨機、不可挑款。

▲全家買現煮咖啡或私品茶任一杯，可用9元加購「聖誕杯塞」。（圖／業者提供）
▲全家買現煮咖啡或私品茶任一杯，可用9元加購「聖誕杯塞」。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜11月29日至12月12日
於門市超值購買大杯美式6杯，送奧樂雞聯名商品兌換券1張，可任選1款（零錢鑰匙包、防水便攜袋），每人限購一組，限量5000組。

📍門市、APP｜12月12日至12月26日

◾中杯熱美式咖啡買12送12，5折（原價35元、特價18元）

◾中杯冰熱拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

📍門市、APP｜12月12日至113年1月9日

◾大杯熱黑糖奶茶買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

◾中杯熱焦糖拿鐵買12送10，5.5折（原價50元、特價27元）

◾大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10，5.5折（原價65元、特價35元）

▲11月29日至12月12日買大杯美式6杯，送奧樂雞聯名商品1款。（圖／業者提供）
▲11月29日至12月12日買大杯美式6杯，送奧樂雞聯名商品1款。（圖／業者提供）

限5天！7-11「大罐麥茶、炒麵」買1送1　全家巧克力6元、雪糕13元

7-11「GODIVA熱巧克力」回歸！加送迷你杯磁鐵　杯套優惠券折50元

倒數2天！7-11氣泡咖啡「買2送2」可寄杯　星巴克、手搖飲買1送1

7-11開出「2組千萬特別獎」！買咖啡變富翁　9、10月統一發票對獎

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