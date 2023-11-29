冷空氣頻襲台！天氣預報「東北季風」怎吹 氣象署：5至7天就一波
秋冬之後一波接一波的東北季風、冷氣團紛紛報到，冷空氣時常挾帶水氣侵襲，尤其北台灣整天體感濕冷相當難受，中央氣象署也說明，台灣秋冬季時，氣溫和降雨型態主要就是受到「大陸高壓」、「鋒面系統」與「東北季風」影響，其中東北季風會從10月起到隔年4月持續影響7個月，也是影響最劇烈的天氣系統。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，季風的形成主要是海洋和陸地的「比熱不同」導致，冬季時，由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，所以陸地迅速冷卻，形成「冷高氣壓」；而海洋相對較暖，形成「暖低氣壓」，於是冬天的季風就從內陸冷高壓流向海洋低氣壓。
以台灣的狀況來說，冬季時高壓在寒冷的亞洲大陸發展，當寒冷而乾燥的空氣從亞洲大陸吹出後，受到地球自轉的偏向力理想，使風在向南流動的同時，緩慢地以順時鐘方向旋轉，當冷空氣經過東海吹到臺灣附近時，風向往往轉向成東北風，就形成新聞、天氣預報中常見的「東北季風」。
氣象署提及，冬季從10月起到隔年4月止，共有7個月受東北季風影響，東北季風時期，一般5至7天會有一次冷空氣通過台灣，東北季風經過海面才會抵達台灣，因此會帶著海上水氣，再經地形抬升作用後，使台灣迎風面的北部、東北部容易形成陰雨綿綿的天氣，西南部則位於中央山脈的西邊，受地形阻擋，下雨機會較少。