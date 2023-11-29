明基佳世達大秀醫療科技肌肉實力　AI牙科、精準醫療應用超吸睛

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其中，明基醫旗下明基口腔和光明智能、康科特三方攜手推動AI牙科醫療應用，導入健檢服務，搶攻精準健檢商機。透過首度在展會亮相的人工智慧醫療器材軟體 – I Denti. Fi（光明智能全景影像分析軟體），可運用AI運算，達到高精準、高靈敏、高速度的全口X光片病徵辨識，進而產生檢查報告，大幅提升牙科保健醫療的效率。
當民眾前往牙醫診所就診時，一般會拍攝一張全口的X光片。傳統上，醫師需要進行人工判讀和解說，然後手寫記錄病徵，診療結束後，再將紀錄登載到系統中，才能申請健保支付。牙齒檢查過程中，非常仰賴醫師肉眼判讀與紀錄，過程繁瑣耗時費力。
不過，I Denti. Fi已通過台灣衛福部（TFDA）認證，能快速辨識植牙、假牙、缺牙、智齒等病徵，當醫師使用AI判讀X光片，臨床經驗顯示將有助於節省80%手寫診療紀錄的時間，透過I Denti. Fi的輸出結果，快速生成口腔檢查報告，實現口腔健康的精準醫療，全面提升健檢效率。
另外，佳世達旗下DKABio浚鴻數據開發與高雄榮總合作，為高雄榮總的高階健檢客戶提供DKABio智慧健康風險分析服務，今年更發表新一代AI技術「KFC疾病風險矩陣」，可預測未來1-5年內14項慢性疾病的風險值，協助民眾擬定量身打造且易於實踐的健康改善計畫，促進更積極的健康管理。
DKABio總經理楊雅惠表示，DKABio的AI技術除了可節省醫生追蹤病史、繁複比對上百項檢驗指標的過程與檢閱時間外，更是一套能同時分析多項慢性疾病的共病演算模型，讓醫生成為Super Doctor！DKABio分析引擎可精準勾勒病患可能面臨的健康風險落點與量化曝險指標，透過健康分數全面評估個人的健康狀況及標示亞健康族群，有效協助疾病篩檢前、中、後的醫療決策。
而「預防醫學」的浪潮興起，民眾比以往更重視身體狀態。根據衛生福利部111年國人死因統計結果，心臟疾病、腦血管疾病佔據國人十大死因之二，透過過濾式血液淨化療程，去除血液中可能引起動脈硬化的大分子，凱圖首度亮相血漿置換過濾機。