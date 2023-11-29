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柯文哲喊核二核三延役、核四體檢！批非核家園是意識型態操控科學

▲九大工商團體針對總統參選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，並於今（29）日下午邀請柯文哲前來與會。（圖／記者鄭妤安攝）
▲九大工商團體針對總統參選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，並於今（29）日下午邀請柯文哲前來與會。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日於「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」上表示，應建立一個用科學治理的國家，民進黨2025非核家園是意識型態操控科學，若整件事再重來一遍，光電、風電應按照正常程序發展，待再生能源量能追上來後，再把核電關掉，他表態核二、和三一定要延役，「不能再把那8％的電拿掉」，核四則需體檢。至於缺工，他則強調開放外勞、課徵人頭稅、回歸市場。

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九大工商團體針對總統參選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，並於今日下午邀請柯文哲前來與會，與工商界共同探討台灣經濟發展藍圖。會中，柯文哲提及缺水、缺電、缺地、缺工、缺才等「5缺」問題，盼打造供需穩定，讓企業及人民安心。針對缺水，以調度、開源、節流3面向著手，建構供水聯通網，同時將污水再生利用，並對水庫進行多元清淤，最重要的是需汰換管線、減少漏水。

他指出，自己花了好幾百億才將台北市的漏水率降至11.9%，因此不相信台灣的漏水率僅13.9%，「沒有花錢怎麼可能13.9%，我不太相信」，單單水管全部更新就要花很多錢。

隨著總統大選選戰開打，再生能源議題再度甚囂塵上。柯文哲表態，核二、和三一定要延役，「不能再把那8％的電拿掉」，至於核四到底蓋不蓋，則要先行體檢。他指出，「2025非核家園」是意識型態操控科學，民進黨先說2025要非核家園，再將再生能源佔比強拉上來，「殺頭、賠錢生意沒人做，結果錢一丟，蒼蠅、蟑螂跟著來，台南八十八槍就是這樣來的。」

他表示，若整件事再重來一遍的話，光電、風電應按照正常程序發展，待再生能源追上來後，再把核電關掉，「什麼叫科學，什麼叫宗教，2025非核家園就是宗教，我們要建立一個用科學治理的國家，不要老是喊口號，意識形態！」

柯強調，國家的問題並非一年、兩年即可解決，必須從一開始就制定計劃，咬緊牙關乖乖坐下去。 他認為2050淨零路徑標準做法，除了潔淨供能，再生能源多元化、核電輔助外，還應更新電網、發展儲電及智慧配電，並實施碳定價，提升供電餘裕。

針對缺工，柯文哲主張開放外勞、課徵人頭稅、回歸市場，他指出，台灣目前有超過8萬名沒有身分證的外勞，「開什麼玩笑，這國家搞什麼鬼，這已經是國安問題了」，缺工議題應務實面對。至於「缺才」，應提升高等教育品質，同時吸引國際高階人才。

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