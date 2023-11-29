柯文哲喊核二核三延役、核四體檢！批非核家園是意識型態操控科學

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他指出，自己花了好幾百億才將台北市的漏水率降至11.9%，因此不相信台灣的漏水率僅13.9%，「沒有花錢怎麼可能13.9%，我不太相信」，單單水管全部更新就要花很多錢。
隨著總統大選選戰開打，再生能源議題再度甚囂塵上。柯文哲表態，核二、和三一定要延役，「不能再把那8％的電拿掉」，至於核四到底蓋不蓋，則要先行體檢。他指出，「2025非核家園」是意識型態操控科學，民進黨先說2025要非核家園，再將再生能源佔比強拉上來，「殺頭、賠錢生意沒人做，結果錢一丟，蒼蠅、蟑螂跟著來，台南八十八槍就是這樣來的。」
他表示，若整件事再重來一遍的話，光電、風電應按照正常程序發展，待再生能源追上來後，再把核電關掉，「什麼叫科學，什麼叫宗教，2025非核家園就是宗教，我們要建立一個用科學治理的國家，不要老是喊口號，意識形態！」
柯強調，國家的問題並非一年、兩年即可解決，必須從一開始就制定計劃，咬緊牙關乖乖坐下去。 他認為2050淨零路徑標準做法，除了潔淨供能，再生能源多元化、核電輔助外，還應更新電網、發展儲電及智慧配電，並實施碳定價，提升供電餘裕。
針對缺工，柯文哲主張開放外勞、課徵人頭稅、回歸市場，他指出，台灣目前有超過8萬名沒有身分證的外勞，「開什麼玩笑，這國家搞什麼鬼，這已經是國安問題了」，缺工議題應務實面對。至於「缺才」，應提升高等教育品質，同時吸引國際高階人才。
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