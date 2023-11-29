112高雄資訊月邁向AI論壇登場　推動資安永續新未來

為落實資訊月作為廣傳最新資訊平台的目的，論壇採實體與線上同步直播辦理。因應近年AI大爆發，今(112)年資訊月論壇(高雄區)以「邁向AI資安永續新未來」為題，分享AI人工智慧搭配5G精進大數據、AR、VR等不斷創新科技同時，引導社會大眾提升資安意識與防護的重要性。論壇邀請5家學界及在地數位產業、虛擬科技廠商來分享AI創新跨域合作於高雄的應用成果。如台北市電腦公會吳經理分享第三方支付政策及民眾使用支付之安全宣導，創業者平台基金會陳執行長分享數位科技與創新應用大趨勢，以及凌群電腦許協理分享資安防護新思維等，探討產業如何以數位創新科技強化數位轉型，期待讓新的數位科技為大眾帶來更安全、友善和永續的數位生活環境。
數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂表示，數位發展部協助各行各業數位升級，而產業發展轉型的「產發」是數位部數位產業署的核心業務。近年，AI應用普及卻對社會產生一體兩面的影響，穩固數位基盤之餘，也帶來了隱憂，如資訊造假與犯罪。期待在政府的推動下，攜手高雄產學研在兼顧產業數位創新與轉型的同時，強化資安意識，打造更安全、永續的數位產業環境。
如何帶動企業邁向資安永續勢在必行，高雄市電腦公會理事長莊連豪提及，今日邀請高雄在地產學研來分享創新跨域合作於高雄的應用成果，也請全民一起來關注資安加強防護，才能更安心地享受數位生活帶來的機會與美好。
我是廣告 請繼續往下閱讀