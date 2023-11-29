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基隆市學校午餐自治條例通過　謝國樑：把關嚴謹度再晉級

▲基隆市通過學校午餐自治條例，確保學童安心享用學校午餐。（圖 ／基隆市政府教育處提供）
▲基隆市通過學校午餐自治條例，確保學童安心享用學校午餐。（圖 ／基隆市政府教育處提供）

記者吳嘉億／綜合報導

基隆市議會三讀通過基隆市學校午餐自治條例，對未達營養師設置標準的學校，採跨校聯合聘用營養師，並落實健康飲食、營養衛生及食農教育，並明列對供應廠商罰則，處以一萬元以上、十萬元以下罰鍰等條文。基隆市長謝國樑今（29）日表示，自治條例為法源依據，可使學校午餐把關嚴謹程度再提升。

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謝國樑表示，感謝議會支持學校午餐自治條例且修正通過，這是全體議員及府會共同向食安零容忍目標前進的象徵，後續依據學校午餐自治條例為法源，成立午餐採購廉政平台、午餐輔導會及訂定相關作業規範事宜，讓學校午餐把關嚴謹度再晉級。

基隆市政府教育處代理處長楊桂杰指出，市府與議會共同讓自治條例更臻完備，條例在不牴觸中央法令的前提下明定市府各執行單位之權責分工，成立午餐輔導會加強家長參與，討論及研議各項重要學校午餐事項，詳列學校應盡午餐工作職掌及責任，更對學校辦理午餐事項進行輔導、考核及獎懲。

基隆市政府教育處說明，對於未達營養師配置標準的學校，考量其班級數及分布情形，得跨校聯合聘用營養師，讓更多專業人員投入午餐工作，也納入生活指導教育建立健康飲食、營養均衡、衛生安全及農產食材正確知能，制訂對供應商裁罰機制，讓衛生把關更嚴謹安全。

▲基隆市政府辦理午餐訪查專案。（圖 ／基隆市政府教育處提供）
▲基隆市政府辦理午餐訪查專案。（圖 ／基隆市政府教育處提供）

 

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