擴大勞保基金委外投資？侯友宜：勞保投資狀況不好 要做大幅改變
總統大選中三位參選人今（29）日都受邀出席「2024總統候選人『工』辦勞動政見發表會」，媒體提問環節中，被問及當選後是否會立刻啟動年金改革，如何避免年金改革造成的世代衝突？國民黨總統國民黨總統參選人侯友宜回應，當選後一定要召開國是會議，檢討勞保面臨破產問題，至於擴大勞保基金委外投資？侯則說，「要思考委外制度要做大幅改變」。
記者林怡昕／台北報導
「2024總統候選人『工』辦勞動政見發表會」今天下午登場，先由各總統參選人發表完政見後，再進行現場媒體提問環節，有媒體詢問侯友宜，當選後會立刻啟動年金改革，如何避免年金改革造成的世代衝突？
侯友宜表示，首先在勞保基金是否面臨破產問題，他當選後一定會召開勞保年金改革國是會議，除了短期要完成撥補入法，包含是否要在企業上如何挺員工加薪，這才是解決問題的方式，其實很多企業有賺到錢，不過願不願意分給員工？這部分要去思考，「稅制是否要彈性處理，能否用差別稅率鼓勵企業多多給員工加薪」。
至於是否代表要擴大勞保基金委外投資，開放勞工自提自選？侯友宜回應，勞保投資基金狀況不好，因此，就要思考委外制度要做大幅改變，「我們有績優國外大型基金，要去考量以前怎麼投資，再去優化勞保基金投資方式」，同時，也要公開透明，要給大家看政府投資了什麼，是賺或賠，確保一定勞保基金報酬率，才能照顧勞工。