朱立倫曝國民黨內參民調　侯康配僅差賴蕭配0.4%

繼續扮演藍白桶箍！蔡壁如爆競總主委是盧秀燕　當天還有神祕嘉賓

▲蔡壁如表示，媽媽市長和媽媽立委將於星期日競總成立時雙劍合璧。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.11.29）
▲蔡壁如表示，媽媽市長和媽媽立委將於星期日競總成立時雙劍合璧。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.11.29）

記者顏幸如／台中報導

總統藍白合破局後，台中市立委選舉仍持續藍白合，引起各界注目。民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如今透露，她的競總主委是國民黨台中市長盧秀燕，12月3日成立當日，民眾黨總統侯選人柯文哲和盧秀燕都會到場，據了解，當天還有重量級的神祕嘉賓出現。盧秀燕今在市議會備詢，對此事不願回應。

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台中市區域立委選舉，國民黨與民眾黨「7+1」藍白合，先前一起辦理登記、多次公開造勢。即使總統藍白合破局，彼此合作仍然持續，除了江啟臣外，其他候選人皆由盧秀燕掛名競選總部主委。蔡壁如12月3日將成立競選總部，由於國民黨祭出不得與柯文哲同台的禁令，據了解盧秀燕和藍營小雞們將在前半場登場，並於柯文哲11點40分上台前全部離場，避免同台造勢踩到國民黨紅線。

蔡壁如今（29）日受訪時，公開感謝盧秀燕出任她的競選總部主委，透露媽媽市長和媽媽立委將於星期日雙劍合璧，她有信心實現「藍天加白雲，海線好幸福」的競選承諾；柯文哲當天也會出席。由於先前蔡壁如的網路宣傳文宣，曾註明當天將有神祕嘉賓現身，據了解是藍營重量級人士，有助於緩和藍白間的緊張關係。盧秀燕一整天在市議會備詢，離場時對此事不願回應；新聞局長鄭照新表示，上班時間不回應選舉話題。

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