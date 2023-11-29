中國網紅廚師因蛋炒飯遭出征！緊急道歉　牽扯毛澤東之子死亡禁忌

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中共已故前領導人毛澤東之子毛岸英，1950年11月25日在朝鮮平安北道昌城郡東倉面大榆洞的志願軍司令部遭空襲陣亡，得年28歲。關於他的死亡細節眾說紛紜，有一說是毛岸英死時正在做蛋炒飯，炊煙引來敵軍注意，這才導致他被炸死。不過，中國當局否認這項說法，認為只是穿鑿附會的謠言。但也因此，蛋炒飯成為中國的禁忌之一，尤其是在毛岸英的忌日11月25日前後，更是敏感。
王剛被網友質疑是故意發佈蛋炒飯教學在諷刺毛岸英，事態越演越烈，最終王剛將教學影片下架，並發佈道歉影片，表示教學影片發佈是由團隊完成，他個人並未參與，但也保證以後會更加謹慎，「再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，且會親自控管影片發佈時程。
王剛在2017年成為網紅廚師，經常發佈各種教學，各社群平台的粉絲數量加總超過千萬。這不是王剛第一次因蛋炒飯引起爭議，他在2020年，在毛岸英的生日10月24日當天發佈了揚州炒飯的教學影片，也被質疑是在影射。不過，王剛每年發佈的教學影片上百，炒飯相關的料理教學也發佈過很多次，有網友認為抓住這點不放批評王剛，根本是「上綱上線」、「牽強附會」。
資深日本媒體人矢板明夫之前也評論中國的蛋炒飯禁忌，指出毛岸英雖然不在了，但出現「毛澤東精神」的繼承人習近平，僅用了短短幾年時間，就把中國帶回了威權主義時代。