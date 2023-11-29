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中國網紅廚師因蛋炒飯遭出征！緊急道歉　牽扯毛澤東之子死亡禁忌

▲中國網紅廚師王剛，因為日前一條「蛋炒飯」教學影片讓自己陷身風暴，被網友批評是「侮辱英烈」。圖為2020年資料照。（圖／翻攝王剛Youtube）
▲中國網紅廚師王剛，因為日前一條「蛋炒飯」教學影片讓自己陷身風暴，被網友批評是「侮辱英烈」。圖為2020年資料照。（圖／翻攝王剛Youtube）

記者倪浩軒/綜合報導

中國網紅廚師王剛，因為日前一條「蛋炒飯」教學影片讓自己陷身風暴，被網友批評是「侮辱英烈」，認為他故意用這段影片來影射並諷刺中國前領導人毛澤東的兒子毛岸英之死。對此，王剛特別發布道歉影片，並且承諾以後「再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」。

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根據《BBC》報導，王剛在27日發佈了一條「蛋炒飯」教學影片，影片內容就是在教觀眾如何製作蛋炒飯，然而，關於蛋炒飯在中國卻屬於是一項神秘禁忌。

中共已故前領導人毛澤東之子毛岸英，1950年11月25日在朝鮮平安北道昌城郡東倉面大榆洞的志願軍司令部遭空襲陣亡，得年28歲。關於他的死亡細節眾說紛紜，有一說是毛岸英死時正在做蛋炒飯，炊煙引來敵軍注意，這才導致他被炸死。不過，中國當局否認這項說法，認為只是穿鑿附會的謠言。但也因此，蛋炒飯成為中國的禁忌之一，尤其是在毛岸英的忌日11月25日前後，更是敏感。

王剛被網友質疑是故意發佈蛋炒飯教學在諷刺毛岸英，事態越演越烈，最終王剛將教學影片下架，並發佈道歉影片，表示教學影片發佈是由團隊完成，他個人並未參與，但也保證以後會更加謹慎，「再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，且會親自控管影片發佈時程。

王剛在2017年成為網紅廚師，經常發佈各種教學，各社群平台的粉絲數量加總超過千萬。這不是王剛第一次因蛋炒飯引起爭議，他在2020年，在毛岸英的生日10月24日當天發佈了揚州炒飯的教學影片，也被質疑是在影射。不過，王剛每年發佈的教學影片上百，炒飯相關的料理教學也發佈過很多次，有網友認為抓住這點不放批評王剛，根本是「上綱上線」、「牽強附會」。

資深日本媒體人矢板明夫之前也評論中國的蛋炒飯禁忌，指出毛岸英雖然不在了，但出現「毛澤東精神」的繼承人習近平，僅用了短短幾年時間，就把中國帶回了威權主義時代。

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