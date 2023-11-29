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挺軍公教組工會、降低組工會門檻　柯文哲：別把工會當洪水猛獸

▲民眾黨總統參選人柯文哲提出勞工政策。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.29）
▲民眾黨總統參選人柯文哲提出勞工政策。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.29）

記者呂炯昌／台北報導

全國約36萬名受雇於公部門的警消與各類公務員，至今仍被禁止組織工會，全國教師工會總聯合會今（29）日發布聲明呼籲，朝野政黨應正視公部門受僱者的基本勞權，更積極健全集體勞動權。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今日表示，支持軍公教組工會、降低組工會門檻，不要把組工會當洪水猛獸。

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為凸顯勞動議題與勞工訴求，全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、全國教師工會總聯合會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會等五大工會，今日下午聯合舉辦「2024年總統大選『工』辦勞動政見發表會」，邀請3位總統參選人說明勞工政見，並由工會成員立即進行線上民調投票。

柯文哲第一階段回應勞團提出的問題，針對勞保年金改革，他支持每年撥補1000億，如果稅收有超徵也會撥補，「除非中華民國倒閉，否則勞保不會破產」，但是他也坦言撥補只是救急，應該召開勞保改革金改革會議，大家商量方法該怎麼解決。柯文哲強調，台灣民眾黨是立院唯一支持召開勞保改革金改革會議，希望大家一起商討方法。

至於是否支持提高勞退新制，雇主法定提撥由現行6%提升至7.8%，以維持勞工退休基本生活？柯文哲表示，原則上不會強迫企業一定要提高，但是會制定獎勵辦法，提供稅賦上的優惠，勞動基金投資績效也要想辦法改善，他認為挑前面績優50股，大概30年會漲6倍，但是他還是鼓勵勞工自提6%，政府也可以想想有無獎勵措施。

針對是否支持事業單位改組轉讓時，勞工有權處理，新增協商程序，雇主應予工會與勞工協商？柯文哲說，修法以留用為原則，不留用為例外，現行企業改組與轉讓時勞工處於被動、被決定命運，應該以「留用為原則，不留用為例外」，企業終止條件應該經過工會、勞資會議同意。

柯文哲也指出，他支持軍公教組工會，不要把工會當洪水猛獸，之前消防員爭取權益時他就支持組工會，工會是協商橋樑，不要當洪水猛獸，鼓勵勞工有集會結社自由，他也提議工會法門檻應該下修至10人。

針對公務員薪資提升，柯文哲舉例，台北市公車也票價跟運價，票價是跟乘客收的錢，運價是從政府收到錢，運價與票價差額是政府要分配的錢，他當台北市長時公車運價每3個月隨國際油價調一次，所以軍公教薪資隨通膨調整是OK的。

針對改善非典就業，是否支持政府單位減少承攬與委外？柯文哲表示，委外沒有錯，基於分工合作精神是OK，但是承攬、派遣人力被污名化，被認為是剝削，應該反過來是讓它們正常化。

柯文哲舉例，他當北市長時約聘僱按點數調整，點數少薪水比較高、點數高薪水比較少，他授權給每個局處長當企業處理，承攬與派遣如何保障勞動權力才是該做，例如北市就制定「外送平台從業人員權益保障法」。柯文哲說，未來10年工作中，5個現在還沒出現，所以遇到問題再去面對。

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