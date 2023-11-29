最愛基隆年終演唱會12月23日登場 影視明星卡司陣容看這裡
為迎接今年歲末，基隆市政府今（29）日召開「2023最愛基隆年終演唱會」宣傳記者會，宣布將在12月23日週六晚間18時30分在基隆市立體育館盛大登場，由陳大天、阿喜與陳若穎共同主持，並有7組超強卡司陣容輪番演出，活動現場並將結合繽紛夢幻置身雪景的燈光秀，邀請民眾索票，在溫馨的氛圍中享受眾星雲集的音樂派對。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府發言人余治明表示，睽違11年再登基隆大型演唱會的性感女神「安心亞」將擔任開場，並找來首登基隆的本土嘻哈天團「玖壹壹」坐鎮壓軸，活動中更有鐵肺歌后戴愛玲、Kimberley陳芳語、原子少年U:NUS、未來少女-幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠接力演出，共同帶來一場絕無冷場的精彩演出。
余治明說到，除了聽覺享受之外，活動也將帶來炫彩華麗的燈光秀，並將冬天最夢幻的「下雪天」搬來活動現場，歡迎各地的朋友前來參與，演唱會也將結合市集活動，邀請民眾一起集資做愛心，所得將用於關懷偏鄉兒少、憨兒培育、終結浪浪等公益計畫，除了凝聚社區情感，也傳遞溫暖與希望。
基隆市政府觀銷處代理處長郭憲平說明，票券將於基隆市共七區的區公所以每區680張發放，並為敦親睦鄰將額外保留560張票券，給鄰近基隆市立體育館的信義區20間里辦公室發放，其餘票券將在基隆市府一樓大廳進行發放，共計演唱會座位總數6143席。相關索票時間為12月7上午11時起至22日中午12時，票券一人限索4張。
郭憲平說到，如尚有剩餘票券，將提前於「魅力基隆」臉書粉專公布，並於活動當日開放現場索取；未持有票券者，也可於現場候補，現場將視場館內容留人數進行進場放行。此外活動也將透過謝國樑臉書及魅力基隆臉書粉專全程轉播，即便無法前往現場，也可以透過線上轉播一同感受熱鬧氣氛。