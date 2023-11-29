前3季稅前賺逾百億！台企銀明年股利可期 以股票為主、現金為輔
台灣企銀今（29）日舉行2023年第3季法人說明會，並公布今（2023）年前3季稅前淨利100.07億元，創歷年同期新高，合併稅後淨利83.69億元，年成長18.04%，每股稅後純益（EPS）為1.02元，而截至今年9月底，金融資產未實現評價損益已較去年底回升，已提列的特別盈餘公積也將轉為可供分配盈餘，做為未來年度現金股利的發放。同時，台企銀也強調，為持續擴張規模及增加獲利能力，一直採行的股利政策仍以股票股利為主，但考量部分股東偏好之下，會再搭配部分現金股利。
記者顏真真／台北報導
台企銀今日線上法說會由副總經理陳紹晃主持，並說明今年持續升息趨勢，台美利差仍維持高檔，帶動財務操作淨收益大增，截至第3季，金融商品淨收益及兌換損益累積達59.52億元，較去年同期成長167.63%，成為前3季營收主要成長動能；另台企銀也積極拓展非利差收入，持續創造多元收益來源，2023年至第3季手續費淨收益35.49億元，年成長15.83%，主要成長來自財富管理手續費收入年成長44.69%。在資產品質方面，2023年至第3季逾放比率為0.18%，與前一季持平，備抵呆帳覆蓋率則較前一季上升至727.35%，資產品質維持穩健。
至於金融資產評價方面，陳紹晃分析，今年投資市場已較2022年回穩，雖然第3季美國10年期公債殖利率波動大，台企銀目前於美債投資布局相對穩健，截至今年9月底的金融資產位於FVOCI項下的未實現評價損益對其他權益的影響，已較2022年底回升，已提列的特別盈餘公積將迴轉至可供分配盈餘，將於未來年度發放。
他也強調，台企銀在「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略持續推動下，為營運基礎打下穩健根基，獲利成長動能延續，而追求營運績效目標之餘，台企銀也積極提升永續經營績效，積極扶持中小企業開展永續行動，除了提供「綠能永續專案貸款」及「機器設備升級貸款」等專案融資，協助企業取得低碳轉型所需資金，今年8月也與工業技術研究院異業聯盟，首創「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型服務。