都是中國害的台灣？黴漿菌疫情從哪來　專家一次講明白

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A：「黴漿菌」完整稱呼是「肺炎黴漿菌」，而衛福部疾管署說明，肺炎黴漿菌是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一，因多數感染者可自行痊癒，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。
肺炎黴漿菌一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。其潛伏期約1至4週，常見的臨床症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒、頭痛及長達數週甚至數月的咳嗽；小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚(wheezing)、嘔吐或腹瀉等症狀；較嚴重的病人可能出現肺炎症狀而需入院治療。
Q2：黴漿菌感染多久會好？
A：黴漿菌一般不會特別檢驗、症狀也與感冒相似，若當作一般感冒處理，黃立民說，通常1到2週就會自行康復，但肺癌機率較一般感冒機會高，如果覺得自己症狀比較嚴重、2到3天都不見改善，就建議要看一下醫生，但不一定是黴漿菌，也可能是其他致病原造成。
此外，黃立民提到，以前的黴漿菌沒有什麼後遺症，但近年來有研究發現，黴漿菌感染會破壞肺部、導致纖維化，有稍微變嚴重一點的跡象，有些患者感染後較容易引發氣喘、機率是未感染者的4倍，且約數年才能康復，但少有嚴重個案出現。
Q3：台灣以前就有黴漿菌嗎？
黴漿菌其實是一直以來都存在於環境中的致病細菌。疾管署副署長羅一鈞指出，「黴漿菌」是兒童常見呼吸道病菌，且根據台灣兒童感染症學界聯盟（TPIDA）在 2011 年到 2012 所做的全國性流行病學調查，肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原 (約佔 22%)，僅次於肺炎鏈球菌 (約佔30%)，尤其以5歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。
Q4：台灣目前的黴漿菌疫情跟中國有關嗎？
A：羅一鈞近期指出，黴漿菌並非常態監測的法定傳染病，因此無法掌握實際感染人數，且多數患者因為症狀輕微，會選擇在診所就醫、不會前往醫學中心特別檢驗，但依據林口長庚的統計資料，黴漿菌感染目前僅佔該院呼吸道疾病的1%不到，應屬於低度流行。
Q5：中國的黴漿菌和台灣的黴漿菌一樣嗎？
A：黃立民表示，目前中國的黴漿菌抗藥性比台灣來得高，主要與當地用藥情況有關，越容易使用紅黴素治療的地方，抗藥性也比較有機會提高，但臨床毒性方面，根據2019年的研究，差異並不大。
Q6：中國的黴漿菌疫情有影響到台灣嗎？
A：黃立民指出，目前沒有證據顯示中國的黴漿菌疫情已經影響台灣，應還是兩方分頭流行的情況。
至於各界擔心兩方交流與春節提高台灣受到中國黴漿菌影響的機會，他也直言，只要兩邊一直有往來，風險就會一直在累積，細菌自然可能來到台灣。
Q7：平時怎麼預防黴漿菌感染呢？
若想要預防黴漿菌感染，平時落實用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替；如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩；咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手。
如果家中已有人感染黴漿菌，黃立民說，因為患者咳嗽等症狀可能會持續到2週之久，因此同住者出現感染的機率也會大幅提升，此時除了落實自我防護與清潔外，也要特別留意是否有類似的症狀出現，並及早就醫治療。
Q8：黴漿菌有疫苗可以預防嗎？
黃立民表示，目前黴漿菌並沒有疫苗可以預防，歷來黴漿菌的嚴重度較低、並不是開發疫苗的優先選項，不過近年來黴漿菌的嚴重度有出現變化，加上近期的討論後，或許會有藥廠願意就此進行開發，就像早年肺炎鏈球菌也被認為嚴重度較低、並未開發疫苗，但隨其性質變化，目前已有疫苗可進行預防。