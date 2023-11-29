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AI時代真假難辨！《運動畫刊》遭踢爆用AI寫稿　連作者都是AI虛構

▲知名美國體育雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）被踢爆，近期多篇文章是由AI自動生成，連作者也是AI生成的虛構人物，引發爭議。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
▲知名美國體育雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）被踢爆，近期多篇文章是由AI自動生成，連作者也是AI生成的虛構人物，引發爭議。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

記者倪浩軒/綜合報導

人工智慧（AI）崛起，「韋氏字典」（Merriam-Webster）甫公布2023年的年度代表英文單字是「authentic」、也就是「真實的」，諷刺的是，知名美國體育雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）被踢爆，近期多篇文章是由AI自動生成，連作者也是AI生成的虛構人物，引發爭議。

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根據美國媒體報導，《運動畫刊》近期多篇報導是由AI自動生成，這些文章的作者掛名是歐提茲（Drew Ortiz），但是在網路上卻完全找不到這位歐提茲的真實足跡，歐提茲的大頭照也是來自生成式AI圖庫，被質疑根本是AI虛構的假人來負責撰寫AI生成的報導，自編自產一條龍。

對此指控，《運動畫刊》表示已經展開內部調查，目前先將所有被懷疑是AI自動生成的報導全數下架。《運動畫刊》解釋，這些被質疑的報導來自第三方公司「AdVon Commerce」，AdVon Commerce的說法是報導來自真實的作者，只是用假名來維護個人隱私，如今《運動畫刊》已經決定終止與AdVon Commerce的合作。

《運動畫刊》的說法顯得有些避重就輕，根據科技媒體《Futurism》爆料，有多位《運動畫刊》員工匿名透露，《運動畫刊》除了來自歐提茲的報導外，還有其他文章也是由AI自動生成。《Futurism》痛批，在未公開揭露的情況下，刊載由AI生成的報導，無異是對媒體道德的踐踏以及毀壞讀者的信任，而且這些AI生成的報導，通常都充斥著語焉不詳的毛病，品質極差。

韋氏字典2023年度代表字「真實的」　點出AI時代真假難辨

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