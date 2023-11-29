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進駐京都二年坂！寶元紀「首間品牌原生店」春季迎客

▲元紀總經理蔡明倫今（29）日告訴媒體，2024年將開設世界首間品牌原生店POUYUENJI KYOTO京都寶元紀，就位在二年坂上，預計3月開幕。（圖／記者許若茵攝，2023.11.29）
▲元紀總經理蔡明倫今（29）日告訴媒體，2024年將開設世界首間品牌原生店POUYUENJI KYOTO京都寶元紀，就位在二年坂上，預計3月開幕。（圖／記者許若茵攝，2023.11.29）

記者許若茵／台北報導

寶元紀跨足餐旅、觀光等多元品牌，致力推動茶文化，寶元紀總經理蔡明倫今（29）日告訴媒體，2024年將開設世界首間品牌原生店POUYUENJI KYOTO京都寶元紀，就位在二年坂上，預計3月開幕。

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寶成集團創辦人蔡其建2019年創立寶元紀，透過品茶、美食、產品，精緻住宿，多元方式呈現茶的風貌。今蔡明倫表示，寶元紀立足台灣，經營視野布局全球，2024將開設世界首間品牌原生店POUYUENJI KYOTO京都寶元紀，以此營運模式展開全球佈局，陸續將前往其他世界百大城市開設Boutique Store，與全世界分享茶的美好，讓茶生活風靡全球。

蔡明倫分享，京都承載日本文化底蘊，擁有世代相傳的工匠藝術，與寶元紀欲推展的藏茶文化以及茶人精神相吻合，寶元紀十分欣賞日本職人茶道，滿懷款待的心意，與客人一心同體的精神，因此選擇京都作為開設寶元紀全球首間品牌原生店的第一站。

蔡明倫指出，寶元紀京都位於古都的二年坂上，仰望法觀寺八坂塔，兩間相鄰的日式木造町屋，室外花園由日本庭園景觀大師精心打造的日式花園景觀，以「京都靈魂」為設計概念，別具特色。

蔡明倫提到，屆時走入店內，一樓大廳展示了全球珍稀的藏茶，簷廊則展現寶元紀的生活選品，以及專業茶人沖泡的藏茶文化，細膩入微，也同時希望將藏茶融合京都當地茶點，帶給每一位賓客全新的體驗，另規劃有精緻的六席座位，誠摯款待全球到訪的旅客，全心感受寶元紀藏茶與生活的美好結合，預計2024年3月開幕，下一步也將持續考察東京設點。

寶元紀企業品牌還包含位於南投鹿谷的旅宿溪山行館、台中北屯的婚宴會館蘭克斯特、結合法式料理與茶飲的法式料理餐廳le beaujour，以及籌備中的寶元紀三義與台菜餐廳元紀。

另今年12月15日至17日將邀請米其林傳奇大師Alain Passard及其廚藝團隊客座於le beaujour芃卓，使用多款台灣在地食材，以茶佐餐呈現創新作品，蔡明倫透露，目前菜單驚喜包括Alain Passard將首度使用岩茶入料理，調製全新醬汁，並且獻上其經典成名代表之作「Corps à corps乾草悶雞鴨」，而最令人期待的是尾聲甜點，將使用寶元紀選茶製作茉莉花茶冰淇淋，為整場饗宴繚繞無窮回韻。

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