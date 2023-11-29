基隆滷肉飯王者爭霸 謝國樑餓一天品嚐最愛美食邀請市民票選
為帶動觀光經濟，基隆市政府今（29）日宣布將從12月1日推出「2023基隆滷肉飯王者爭霸」活動，宣傳記者會上基隆市長謝國樑還說自己從前一天中午過後就沒有吃東西，為的就是可以在記者會中品嘗到自己最愛的滷肉飯，現場還與副市長邱佩琳、發言人余治明以及市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平大啖滷肉飯，展現對這項國民美食的熱愛，也歡迎各方到基隆品嚐古早味美食，結合景點成為台灣民眾半日或一日遊的口袋行程，來雨都感受海派台味。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑表示，滷肉飯是台灣最有名的小吃，更是基隆最著名且最庶民的小吃菜單選項，市府攜手農糧署及基隆市米穀商業同業公會，與基隆40家滷肉飯店家共同舉辦，歡迎國內外愛吃滷肉飯的民眾一起參與，畫出自己心中最愛的滷肉飯地圖。
基隆市政府觀光及城市行銷處指出，主辦單位邀請國宴名廚「保師傅」、美食評論家「王瑞瑤」和人氣YouTuber「廚佛Fred」擔任滷肉飯美食評鑑家，並結合推薦景點規劃美食旅遊路線，讓有興趣參與的民眾，能夠有懶人包行程規劃說走就走，創造基隆觀光經濟的高度。
基隆市政府觀光及城市行銷處說到，為鼓勵民眾於活動期間前往基隆品嚐美食與觀光旅遊，攜手40家店家推出優惠合作，只要在活動期間前往名單內店家消費即可享受優惠，若現場拍照留念並分享上傳至指定社群，還可以加碼參加週週抽活動，於抽獎活動截止日前打卡最多店家者，可獲得滷肉飯王者榮耀稱號，並可獲得活動限量製作的紀念湯匙；也歡迎民眾到票選網頁上推薦分享自己的口袋名單，活動期間內獲得票數最高的人氣店家，可獲得榮譽獎牌。