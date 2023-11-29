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聖誕節全台最高打卡點！台北101點亮「耶誕王國」　估可湧500萬人

▲台北101今（29）日正式點亮耶誕燈飾，從戶外區到101樓最高層，展望平台都已經換上專屬的花園設計。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101今（29）日正式點亮耶誕燈飾，從戶外區到101樓最高層，展望平台都已經換上專屬的花園設計。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

每年台北101的絕美聖誕樹、跨年煙火接續登場，成為無數國人與海外觀光客的超夯景點，台北101今（29）日正式點亮耶誕燈飾，從戶外區到101樓最高層，展望平台都已經換上專屬的花園設計，在耶誕節期間更將獻上「耶誕限定高空光雕」，董事長張學舜表示，今年是疫後第一年，國際旅客回歸，預估聖誕節璀燦燈飾展出至3月3日，共可吸引500萬名旅客。

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台北101今（29）日點亮 7大戶外燈飾打卡點，包括「火樹銀花」（信義與松智路路樹花園）標誌性燈飾、「薔薇花園」、「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」等無死角浪漫華麗燈飾，都已正式亮起，還有Dior、Harry Winston 兩大精品品牌耶誕燈飾同步登場，還有台北101 二樓松智空橋呈獻「光廊空橋」燈飾造景，一同點亮信義區夜空。

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▲戶外燈飾打卡點，火樹銀花位在信義與松智路路樹花園。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲戶外燈飾打卡點，「奇幻旋轉木馬」等無死角浪漫華麗燈飾。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲戶外燈飾打卡點，「奇幻旋轉木馬」等無死角浪漫華麗燈飾。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲戶外燈飾打卡點，「夢幻馬車」無死角浪漫華麗燈飾。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲Harry Winston 精品品牌耶誕燈飾。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲Dior精品品牌耶誕燈飾。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了戶外場景外，台北101還有最高夢幻打卡點，89樓的「雲端秘境花園」、「秘境迴廊」、「天使之翼」、「寬虹窗景」、「雲中星月」等超美打卡點；93樓「幸運許願鐘」；最後抵達101樓，展望平台換上專屬的花園設計，在耶誕期間線上耶誕限定高空觀光雕。

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▲除了戶外場景外，台北101還有最高夢幻打卡點，89樓的「雲端秘境花園」、「秘境迴廊」、「天使之翼」、「寬虹窗景」、「雲中星月」等超美打卡點。（圖／記者鍾怡婷攝）
台北101董事長張學舜表示，從聖誕節點燈，是101雙跨年活動的起點，接下來還會有跨年、春節、元宵節，預估燈飾展出期間，可吸引500萬名旅客造訪，希望把國際旅人帶進台灣、台北觀光。

此外，SOGO忠孝館今年首次與香港迪士尼合作，打造獨家「魔雪奇緣世界」主題裝置及全台首登場的「達菲夢幻小屋」，6米高巨型雪寶造型裝置迎接民眾。另外，附近還有超萌達菲與好友們的37吋巨型玩偶也讓粉絲們瞬間融化，豐富可愛的打卡點帶給大家前所未有的感官體驗。

▲SOGO忠孝館今年首次與香港迪士尼合作，打造獨家「魔雪奇緣世界」主題裝置。（圖／SOGO提供）
▲SOGO忠孝館今年首次與香港迪士尼合作，打造獨家「魔雪奇緣世界」主題裝置。（圖／SOGO提供）

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