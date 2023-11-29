印尼演員來台演戲！《烟花》演繹台灣高齡化社會　詮釋移工故事

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電影在南投中興新村拍攝，其中一場煙火戲，美術組計算好從點燃到發射約8秒鐘時間，才能在黃姵嘉跟Nadira兩位演員對戲之間完美炸開。不料，拍到第3個鏡頭時，導演趁煙火還沒出現，求好心切喊了卡，希望位置再調整，豈料，遠處傳來副導尖叫聲：「不要緊急喊卡啊！」當下美術組已點燃引信，黃姵嘉和劇組都哈哈大笑，大夥眼睜睜欣賞了一齣煙火秀。
鄭平君飾演坐輪椅的長者，他說自己爺爺以前老了髖骨摔壞，他照顧爺爺推輪椅推了10年，所以對這個角色很有感觸，「我以前是職業運動員，又在練武術，教武術剛好一甲子。演這個角色，對我來說要很努力，要修正我平常的狀態。」片中他有從輪椅上慘烈摔倒在地的戲，正巧他在飯店才不慎摔傷，演來感同身受。
金鐘影后黃姵嘉飾演鄭平君的女兒，她對故事最有感觸的是如何透過一位印傭的視角看待這一家人，「明明是親密家人之間的事，卻因為一個外來的人而得到緩解，這是我覺得很有意思的。我覺得家人之間一定都會有某一些狀況或心結，雖然說最親密的是家人，但我覺得要跨過去解決心結其實也是最困難，但也唯有面對，才更能感受家人之間的連結。」
鄭志偉飾演鄭平君的大兒子，他表示自己真實人生也有相似經驗：「我面臨過外傭來照顧自己的媽媽，其實都想說把家人帶在身邊，但因為工作的因素，還是請了外傭來陪伴跟照顧家人。為人子女要多想想長輩的想法，你看看家人，旁邊頭髮都變白了、皺紋愈來愈多，其實都是為你而操心。這部戲讓我覺得爸爸在的時候你不要嫌棄他，等以後他沒了，你想跟他講話，根本就沒有機會。大家都要好好珍惜自己的家人。」
印尼演員Nadira Octova在印尼演過多檔電影及戲劇，導演洪瑞憶表示，最初因在台灣選角一輪未果，她與台灣選角指導童筠婷，便和印尼的選角指導跨國合作，最後飛往雅加達面談選角才選定，前後試了100多人，最後由Nadira Octova擔綱演出。《烟花》預計明年3月完成後製，並展開國內外參展計劃。