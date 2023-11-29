全國各級學校民俗體育競賽神明也參賽

各級學校傳統舞獅比賽主體都是人，國立曾文農工B隊今年首度把家裡拜拜的金虎爺請到會場參賽，變成南獅比賽演藝「劇情」的橋段。
這項比賽傳統南獅競賽套路編排首重「採青」，青陣的種類很多，內容比一般傳統廟宇遶境所見更富變化，也多采多姿，參賽各校依演藝規範去設計不同橋段，使得醒獅項目變成全國各級學校民俗體育競賽最有看頭和趣味的競技項目。
曾文農工B隊的演藝內容從醒獅半途遇到瀑布和水障礙開始，喝水過橋後，碰到一家廟，案桌上供奉迎自新港奉天宮的金虎爺和供品，旁有宋江陣兵器和供品，牠入境隨俗向神明嗑頭拜拜，此時發現廟角有一尾毒蛇，就是毒蛇的「攔路青」，醒獅想拿宋江陣兵器去採青，但還是不敢造次，經博杯請示神明，拿宋江陣棍棒打蛇採青。整個劇情生動有趣，這麼有創意的演出，被裁判打了91分，達特優標準，卻因「器材不符規定」，被扣掉5分，因事關升學的「加分比序」，獅隊向大會提出申訴，希望能翻盤成功。
大專傳統南獅菁英賽，和台南大學對抗台南大學醒獅隊爭冠。南大由八位宋江隊同學組成，而該校宋江隊於今年三月拿下全國冠軍，所以將熟悉的宋江陣表演、宋江陣祖師爺田都元帥融入比賽劇情之中。
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台南大學醒獅隊隊長陳柏愷表示，由於還要擔任大會工作同仁，獅隊於賽前臨時成軍，比賽橋段僅花了一個月設計定案，比賽橋段大意是醒獅過橋遇橋斷，用水中撈起的流星球架梯舖路，過橋後搶下「宋江旗」，持旗到田都元帥處開館，此時傳統南獅化身頭戴束冠、插上兩隻雉毛的田都元帥出陣，成為表演的最高潮。
相對於台北大學醒獅打保齡球的橋段，台南大學這項演出將南獅和風行於南部地區的宋江陣結合，獲裁判一致青睞，擊敗台北大學拿下象徵這項比賽最高榮譽的菁英獎。