小嫻罕見暴怒：關我屁事！談借錢話題開嗆 「互相尊重不好嗎」
外型開朗活潑的女星小嫻，在演藝圈以陽光、正面形象著稱，爆發Metoo事件時，黃云歆爆料10多年遇到性騷擾事件，小嫻機警出面相救，教她如何應對，暖心舉動被網友讚美是「人美心善又有正義感的女神」。小嫻今（29）日罕見在社群網站發怒，談及借錢的人生課題，語出驚人地說「我借不借你，關你屁事」，讓網友嚇了一跳。
記者江芷稜／綜合報導
小嫻淡出演藝圈後，近年移居屏東恆春，享受南部的悠閒生活，靠著親民魅力，直播帶貨成績很不錯，不需要擔心經濟來源，與男星金剛（李信樵）分手後，一個人的生活也很自在，並受訓成為景點導覽員，日子過得豐富精彩。她今日突然在Threads上聊到借錢一事，罕見脫口「你想借錢，關我屁事，我借不借你，關你屁事，你怎麼看我，關我屁事」。
小嫻以充滿智慧的口吻說，對方若借不到錢而憤怒，並非自己的課題，不須感到愧疚，是否該幫忙、還有錢拿不拿得回來，才是借款人要思考的課題，每個人都有自己該處理的問題，不需要干涉別人的課題，「說穿了就是謹守分際，互相尊重不是很好嗎？」
由於她平日個性溫和，突然激動提到借錢，讓人誤以為是當事人，許多網友見狀後關心她是借錢的人，還是被借錢的人，小嫻則澄清「這兩者都不是」，否認自己跟別人鬧出金錢糾紛，但這一番話讓網友很有共鳴，覺得非常有道理，大嘆借錢給別人要不回來，反而讓自己痛苦，謹守人際界線很重要。
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