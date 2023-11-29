日本歌姬milet新北打卡！首次海外個唱獻台灣 IG秀2字中文
日本歌姬milet唱紅《鬼滅之刃 刀匠村篇》主題曲〈羈絆的奇蹟〉、《葬送的芙莉蓮》主題曲〈Anytime Anywhere〉，知名度越竄越高，首次舉辦海外個人演唱會，milet一連2天在Zepp New Taipei舉行「Hey Taipei, I'm milet」演唱會，今（29）日演出前迫不及待在IG打卡，秀出場館外粉絲等候演出的樣子，milet也俏皮曬手機，上面刻有她的名字諧音「米蕾」，親民作風受到歡迎。
記者羅凌筠／綜合報導
青春期在加拿大度過的milet，擁有獨特魅力的沙啞嗓音及超標準的英文腔調，2019年3月以《inside you》正式出道，這首歌邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀擔任製作，推出即橫掃日本各大人氣音樂榜，同時也演唱如竹内結子《QUEEN 醜聞專門律師》、松本穗香《JOKER×FACE》、木村文乃《七個秘書》，以及杏《偽裝不倫》等多部連續劇主題曲。
出道開始就狂拿新人獎不手軟的milet，已在日本指標性音樂祭「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」的舞台演出，更連續3年獲邀參加「NHK紅白歌合歌唱大賽」，她在2020東京奧林匹克運動會閉幕式演唱獻唱《愛的讚歌》（L’Hymne A L’Amour），那爆發力十足極具深度的歌聲，更令當時在螢幕前的全球觀眾為之驚艷。
除了能自由駕馭高低音的鐵肺與金嗓之外，俏皮的milet也常在自己的社群網站上大方分享自己跟其他歌手的可愛互動，做起鬼臉也毫無包袱。對於11月首度來台開唱，milet興奮的說：「台灣是我個人也很愛去玩的地方，我會為了這場演出特別設計台灣限定的歌單的！真的好期待見到大家！」這場演出是她是2023年唯一一場海外個人演唱會，獻出珍貴的海外初體驗。
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