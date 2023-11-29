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談勞保年改　柯文哲自誇：我最沒包袱、最強執行力的是我

▲民眾黨總統參選人柯文哲提出勞工政策。（圖／記者顏俊強攝，2023.11.29）
▲民眾黨總統參選人柯文哲提出勞工政策。（圖／記者顏俊強攝，2023.11.29）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今日出席五大工會組織舉辦的2024總統大選「工」辦勞動政見發表會。針對是否啟動勞保年金改革時，柯文哲表示，若要談年金改革會議，就要找有最強執行力的人「那一定柯文哲」，他說，他最沒有包袱。

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全產總、台北市產總工會等5大公會，今日下午舉行「工」辦勞動政見發表會，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲三位總統參選人分別到場出席，三人同場不同台，並分別回應現場媒體提問。

媒體提問，年金制度若不改革，2035年勞保收支短差將達到5000億元，每年撥補1000億元只是杯水車薪，若當選是否會立刻啟動年金改革？還是又要把勞保爛攤子丟給下一任總統處理？改革如何避免對立衝突？

柯文哲回應表示，每年撥補1000億元，稅收超徵補回，這些手段只是救急，沒有救急馬上就完蛋，根本問題沒解決，所以他同意這個問題很嚴重。

柯文哲稱，若談到年金改革會議，要找個有最強執行力的人，那一定是柯文哲，他說「我最沒有包袱」。他舉例，在台北市長任內，為市場改建跟1300位環南市場攤商溝通，「你都還沒講話，他就拉白布條抗議」，還有第一果菜市場、魚市場、南門市場等等，全部在柯文哲任內開工，但沒一個會在柯文哲任內剪綵，全部都給現任台北市長蔣萬安剪綵。

柯文哲表示，沒有政治人物願意自做苦工，給別人剪綵，所以沒有一個縣市有辦法改建市場，20年前政府就要處理，而今天勞保、年改會這麼難處理，是因為早該處理不處理，但現在不做以後會更難。

柯文哲表示，以前繳錢人多、領錢人少，現在倒過來，因為人口結構改變，這是早期政策制定的錯誤，但柯文哲說到此時，提問時間已結束，因此未完整回應。

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