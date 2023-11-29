談勞保年改　柯文哲自誇：我最沒包袱、最強執行力的是我

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媒體提問，年金制度若不改革，2035年勞保收支短差將達到5000億元，每年撥補1000億元只是杯水車薪，若當選是否會立刻啟動年金改革？還是又要把勞保爛攤子丟給下一任總統處理？改革如何避免對立衝突？
柯文哲回應表示，每年撥補1000億元，稅收超徵補回，這些手段只是救急，沒有救急馬上就完蛋，根本問題沒解決，所以他同意這個問題很嚴重。
柯文哲稱，若談到年金改革會議，要找個有最強執行力的人，那一定是柯文哲，他說「我最沒有包袱」。他舉例，在台北市長任內，為市場改建跟1300位環南市場攤商溝通，「你都還沒講話，他就拉白布條抗議」，還有第一果菜市場、魚市場、南門市場等等，全部在柯文哲任內開工，但沒一個會在柯文哲任內剪綵，全部都給現任台北市長蔣萬安剪綵。
柯文哲表示，沒有政治人物願意自做苦工，給別人剪綵，所以沒有一個縣市有辦法改建市場，20年前政府就要處理，而今天勞保、年改會這麼難處理，是因為早該處理不處理，但現在不做以後會更難。
柯文哲表示，以前繳錢人多、領錢人少，現在倒過來，因為人口結構改變，這是早期政策制定的錯誤，但柯文哲說到此時，提問時間已結束，因此未完整回應。
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