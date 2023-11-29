台灣爭取加入CPTPP 柯文哲：參加RCEP更好、且須先解決西向問題
民眾黨總統候選人柯文哲今（29）日於「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」上提到，與其加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），反而加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定），對台灣的經濟比較好，若台灣繼續被排除在區域組織之外，對貿易來說還是困難。
記者鄭妤安／台北報導
九大工商團體針對總統參選人舉行「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，並於今日下午邀請柯文哲前來與會，與工商界共同探討台灣經濟發展藍圖。會中，柯文哲表示，與其加入CPTPP，反而加入RCEP比較好，「台灣沒有準備好參加CPTPP，台灣真的準備好要進入世界經濟組織了嗎？」
柯文哲指出，CPTPP對台灣貿易占比才26%，RCEP則有57%，如果沒有參加區域經濟體，關稅問題是最大的障礙，台灣對外貿易僅9.7%是免稅區，南韓有77.1%，若台灣繼續被排除在區域組織之外，對貿易來說還是困難。
他表示，CPTPP的標準太高，而且西向不解決沒辦法解決南向，「大家要認清事實！」柯認為兩岸關係先緩和，有機會加入RCEP，他強調「政治問題還是要解決」。