▲最怕麻醉三原因你中了嗎？高風險這樣做也能安心！

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《台灣麻醉警世大調查》是首次針對國內民眾迷思進行調查的成果，本調查以網路問卷形式於2023年10月進行調查，針對臺灣地區20歲以上民眾，共回收500份有效問卷。
內容指出民眾在簽署術前麻醉同意書時，有六成多的民眾沒有注意麻醉醫師姓名，甚至有七成民眾不記得為自己執行麻醉的醫師科別。此外，有近七成民眾會因門診或健檢需要麻醉而感到擔憂，進一步詢問發現「怕麻醉後會醒不過來」、「麻醉後不適症狀強烈」、「害怕手術中意外醒來」是民眾對麻醉的三大擔憂。
整體調查結果，反映民眾對整體的麻醉安全認知仍不足，且可能因對麻醉過程與藥物的恐懼而延誤治療。台灣麻醉醫學會理事長余黃平醫師表示，讓病患認識麻醉專科醫師是降低手術風險、提升醫療品質最重要的環節。因為麻醉專科醫師從術前麻醉風險評估、術中調控給藥、術後恢復調整等都與病患息息相關。余黃平醫師鼓勵，病患應積極認識自己的麻醉專科醫師，透過專業說明可以解除病患對麻醉過程與藥物副作用的迷思與擔憂。
認識麻醉3大關鍵 術後恢復更安心
影響麻醉安全的因素眾多，因此麻醉專科醫師會完成術前評估並規劃最適切的麻醉方式，有了前期充分的溝通就能積極避免術後可能的副作用。余黃平醫師表示，只要掌握「認識你的麻醉專科醫師」、「了解麻醉藥物計畫」及「認明有監測儀器的醫療院所」的三大關鍵便能安心治療。
余黃平醫師也說，確實有民眾因為自身或親友是高風險族群，對麻醉有很多擔憂進而影響治療意願，但他提醒隨醫學進步，不僅麻醉專科醫師愈來愈被倚重，麻醉藥物安全性也有提升。
例如有心血管病史容易低血壓的病人，或睡覺常打呼、有睡眠呼吸中止症、易缺氧的病人，目前在臨床領域就有更安全的新型麻醉藥物可以使用，跟傳統麻醉藥物相比，是相對有較高安全係數、降低風險的臨床藥物；此外，肝腎功能較差的病人，使用新型麻醉藥物也較能降低器官負擔；在常見的胃鏡檢查中，發生呼吸抑制可能性也能大幅減少。
麻醉高風險中幾項？諮詢麻醉專科成關鍵
台灣麻醉醫學會常務監事廖文進醫師解釋，調查顯示民眾對麻醉的三大擔憂，確實是民眾最常見的問題，但其實只要與麻醉專科醫師好好配合，擬定適合每位病人身體條件的給藥計畫，就能保障病人安全、降低術中風險、減少術後不適狀況。例如常見的術後噁心嘔吐，除使用止吐藥外，現在也可透過新型麻醉藥物來減少近8成的發生率，幫助病人有好的術後恢復品質。
根據美國麻醉先驅Edmond Eger II整理，理想的麻醉藥物有起效快、停藥後可迅速從血液和中樞神經系統中清除、保護重要器官、不影響循環系統或引起其他不良反應等特性。
這些特性對高齡、重度肥胖或患有多種慢性病等麻醉高風險族群更為重要，因為不僅可以降低麻醉風險也能提高術後恢復品質，讓病人順利在高舒適、低風險的環境下完成手術或檢查。
一般而言，健康條件愈差的病患其麻醉風險愈高，但隨醫學條件進步，理想的麻醉藥物陸續出現，讓即使是重大疾病患也有機會獲得更安全的治療。台灣麻醉醫學會提醒民眾，麻醉不僅高度複雜也攸關治療品質，病患應主動向麻醉專科醫師說明病史、與麻醉專科醫師討論合適的麻醉給藥計畫並建立正確的麻醉安全認知，以安心平緩的心情接受安全與舒適兼顧的麻醉醫療與照護。
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