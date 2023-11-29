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落實SDGs朝永續轉型！產業園區管理局減碳量達156座大安森林公園

▲經濟部產業園區管理局舉辦循環經濟及低碳永續成果發表會。(圖／記者黃守作攝，2023.11.29)
▲經濟部產業園區管理局舉辦循環經濟及低碳永續成果發表會。(圖／記者黃守作攝，2023.11.29)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局於今(29)日，舉辦循環經濟及低碳永續成果發表會，並致贈感謝牌，表彰加入輔導行列廠商之耕耘及付出，以落實SDGs朝永續轉型。

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▲產業園區管理局副局長劉繼傳致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.11.29)
▲產業園區管理局副局長劉繼傳致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.11.29)
產業園區管理局循環經濟及低碳永續成果發表會，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，他說，全球長期關注氣候暖化、資源匱乏等環境議題，致落實SDGs永續目標，朝向永續轉型已成必然趨勢，該局推行永續綠色園區有成，乃辦理110至112年度循環經濟及低碳永續園區推動輔導成果發表會。

▲經濟部產業園區管理局舉辦循環經濟及低碳永續成果發表會，會中致贈感謝牌，表彰加入輔導行列廠商之耕耘及付出。(圖／記者黃守作攝，2023.11.29)
▲經濟部產業園區管理局舉辦循環經濟及低碳永續成果發表會，會中致贈感謝牌，表彰加入輔導行列廠商之耕耘及付出。(圖／記者黃守作攝，2023.11.29)
會中，並安排台虹科技公司、宏全國際公司無菌飲料二廠、日月光半導體製造公司K22廠、台灣恩智浦半導體公司、鴻威光電公司等受輔導廠商，分享企業SDGs環境面向揭露、節能、節水、廢水回收再利用、清潔生產等實務推動經驗及改善成果。

劉繼傳表示，產業園區管理局推動永續綠色園區，持續輔導節能減碳多年，來自廠商節能技術提升所得之節電率達1.7%，優於法規管制，迄今更節電10280萬度，相當於29340戶家庭年用電量，減碳量等同於156座大安森林公園的年吸碳量。

至於輔導節水及水循環利用，迄今提升用水回收達676萬公噸，相當於節省16536戶家庭年用水量，而在循環經濟推動方面，提高廢棄物再利用和源頭減量雙管齊下，事業廢棄物再利用率達7成，且較往年成長3.3%，也輔導廠商從製程源頭減量，找出原物料耗損的熱點，迄今節省原料成本支出達4.78億元，積極展現建構綠色園區的豐碩成果。

劉繼傳指出，產業園區管理局未來將持續協助廠商，深化落實SDGs永續發展目標，減少廠商對資源依賴及降低環境負荷，以及持續推動永續綠色園區，也將深化產業園區學研認養、科技產業園區單一窗口服務及推動園區雙軸轉型—數位化、低碳化等作為工作重點之以打造智慧、安全、永續的產業園地。

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