低薪是教育出問題？柯文哲：要誠實面對事實、不需要那麼多大學

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柯文哲表示，基本工資上漲比平均工資上漲還快，這表示絕大多數人不是領基本工資，可是年輕人都領基本工資，「這是教育出問題，理論上缺工跟低薪怎麼會並存，這代表教出來的學生不符合社會所需」，所以教育出太多問題，大學該關的還是要關，要誠實的面對事實，不需要那麼多大學，技職該開的要開。
至於狀世代計畫，柯文哲說，狀世代計畫牽涉到國家社會的改變，比想像的困難，這是很大的國家計劃要處理，從法規的改變、思想的改變、到職務的重新分配、還有在職教育，世代的數位落差遠比城鄉數位落差還大，這就是國家要做的事，活到老學到老，這種訓練班要來處理。
對於媒體提問，柯文哲曾說過孕婦請產假，育嬰假會遇到同儕壓力，應該要提升職場對女性的友善程度，除了育兒外，勞工也有照顧老人的問題，之前有提出親職價的政見，也說要讓政府提供家庭照顧者補助，鼓勵兩性分攤照顧責任，具體的政策規劃？另外，缺工潮湧現，要解決缺工問題，開放移工市場，課徵人頭稅，是否開放服務業移工？
柯文哲回應，最根本的解決之道是讓婦女解除她們被期望的工作，否則很容易被退出職場；他認為可以推動全責照護，每天補貼600元由護理師全天候照護病人，或是例如由幾家企業聯合租一家托兒所，小孩子上班就帶去那裡，下班時帶回，幫助婦女解除被期望的工作。
至於是否開放外勞，柯文哲說，開放外勞要開放人頭稅，並且要依據職業不同課徵不同的金額，用那些錢處理相關問題，柯文哲還提出，看有沒有辦法設計制度，用10萬的本土勞工取代21萬的外勞，「制度是需要發明的，新的制度上線前需要臨床實驗。」
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