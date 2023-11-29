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低薪是教育出問題？柯文哲：要誠實面對事實、不需要那麼多大學

▲民眾黨總統參選人柯文哲提出勞工政策。（圖／記者顏俊強攝，2023.11.29）
▲民眾黨總統參選人柯文哲提出勞工政策。（圖／記者顏俊強攝，2023.11.29）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今出席五大工會組織舉辦的2024總統大選「工」辦勞動政見發表會。面對媒體提問，柯文哲曾經說過低薪是教育出了問題，但對於低薪現況資方有哪些應該承擔的責任、對慣老闆的對策為何？柯文哲說，低薪跟缺工並存代表教育出問題，大學該關的還是要關。

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在政見發表結束後，現場開放媒體提問，有媒體提問目前全國有150萬的全時受雇者，平均月領不到3萬，大多是年輕人；許多老闆為了節省勞健保，寧願發放獎金也不願意提升員工經常性薪資，柯文哲先前曾經說過，低薪是教育出了問題，但對於低薪現況，資方應該有哪些應該承擔的責任為何？另外還提過狀世代計畫，對於俗稱慣老闆對策為何？

柯文哲表示，基本工資上漲比平均工資上漲還快，這表示絕大多數人不是領基本工資，可是年輕人都領基本工資，「這是教育出問題，理論上缺工跟低薪怎麼會並存，這代表教出來的學生不符合社會所需」，所以教育出太多問題，大學該關的還是要關，要誠實的面對事實，不需要那麼多大學，技職該開的要開。

至於狀世代計畫，柯文哲說，狀世代計畫牽涉到國家社會的改變，比想像的困難，這是很大的國家計劃要處理，從法規的改變、思想的改變、到職務的重新分配、還有在職教育，世代的數位落差遠比城鄉數位落差還大，這就是國家要做的事，活到老學到老，這種訓練班要來處理。

對於媒體提問，柯文哲曾說過孕婦請產假，育嬰假會遇到同儕壓力，應該要提升職場對女性的友善程度，除了育兒外，勞工也有照顧老人的問題，之前有提出親職價的政見，也說要讓政府提供家庭照顧者補助，鼓勵兩性分攤照顧責任，具體的政策規劃？另外，缺工潮湧現，要解決缺工問題，開放移工市場，課徵人頭稅，是否開放服務業移工？

柯文哲回應，最根本的解決之道是讓婦女解除她們被期望的工作，否則很容易被退出職場；他認為可以推動全責照護，每天補貼600元由護理師全天候照護病人，或是例如由幾家企業聯合租一家托兒所，小孩子上班就帶去那裡，下班時帶回，幫助婦女解除被期望的工作。

至於是否開放外勞，柯文哲說，開放外勞要開放人頭稅，並且要依據職業不同課徵不同的金額，用那些錢處理相關問題，柯文哲還提出，看有沒有辦法設計制度，用10萬的本土勞工取代21萬的外勞，「制度是需要發明的，新的制度上線前需要臨床實驗。」

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