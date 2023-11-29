承本土也接軌國際！綠委推「三語教育」落實多元文化平權

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陳秀寳認為，若考量接軌國際、在地文化傳承和厚植台灣科技實力等目標，應全面推動「母語、英語、程式語言」的「三語教育」，從設備、師資、環境三面向著手，規劃具體時程培養相關師資，同時優化國民教育的師資聘任制度，不再讓有教學熱忱的老師被迫離開學校，並且提供足夠資源、接住偏鄉的孩子，完善人才培育和教育體系，打造讓孩子能自在學習母語、英語、程式語言的教學環境。
「現在有越來越多的新台灣之子，本土語言應該加入新住民語言」，陳秀寳說，在《國家語言發展法》通過後，閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語已列為中小學生本土語言課程，也應就新住民語言研擬相關教材、列入選修課程，並充實師資和課程安排。
陳秀寳指出，為加強學生生活的運用層面、改善課程內容的實用性，未來希望推動在各縣市試辦一間「母語實驗教育亮點學校」，結合在地文化和資源實踐母語傳承。
針對「2030雙語政策」目標，陳秀寳認為，應致力引進師資、培育本土人才、設計生活化的課程，並推動數位學習工具，因應民眾不同年齡階段的需求，提供程度、內容有別的外語教育資源，深化在專業領域和生活面的應用，才有助台灣和國際的交流與接軌。
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