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承本土也接軌國際！綠委推「三語教育」落實多元文化平權

▲ 陳秀寳推「三語教育」。（圖／正國會提供）
▲ 陳秀寳推「三語教育」。（圖／正國會提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委陳秀寳日前和黨籍立委、參選人一同出席「台灣正連線，有感好政見」記者會，提出「全面推動三語教育、優化師資聘任制度」的政策主張，盼強化對教育資源的挹注、完善人才培育體系，進而落實多元文化平權，讓台灣的下一代能與國際接軌。

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陳秀寳在2020年成為彰化縣第一選區首位民進黨籍立委，其選區橫跨伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉等六鄉鎮，這次她與正常國家促進會的多位立委及參選人共同提出的教育政見。

陳秀寳認為，若考量接軌國際、在地文化傳承和厚植台灣科技實力等目標，應全面推動「母語、英語、程式語言」的「三語教育」，從設備、師資、環境三面向著手，規劃具體時程培養相關師資，同時優化國民教育的師資聘任制度，不再讓有教學熱忱的老師被迫離開學校，並且提供足夠資源、接住偏鄉的孩子，完善人才培育和教育體系，打造讓孩子能自在學習母語、英語、程式語言的教學環境。

「現在有越來越多的新台灣之子，本土語言應該加入新住民語言」，陳秀寳說，在《國家語言發展法》通過後，閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語已列為中小學生本土語言課程，也應就新住民語言研擬相關教材、列入選修課程，並充實師資和課程安排。

陳秀寳指出，為加強學生生活的運用層面、改善課程內容的實用性，未來希望推動在各縣市試辦一間「母語實驗教育亮點學校」，結合在地文化和資源實踐母語傳承。

針對「2030雙語政策」目標，陳秀寳認為，應致力引進師資、培育本土人才、設計生活化的課程，並推動數位學習工具，因應民眾不同年齡階段的需求，提供程度、內容有別的外語教育資源，深化在專業領域和生活面的應用，才有助台灣和國際的交流與接軌。

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