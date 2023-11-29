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林志玲曝光愛子正面照！49歲慶生曬全家福　粉絲驚呼「好高啊」

▲林志玲（右）曬出全家福，1歲多兒子首度亮相，被狂讚身高驚人。（圖／翻攝自林志玲FB）
▲林志玲（右）曬出全家福，1歲多兒子首度亮相，被狂讚身高驚人。（圖／翻攝自林志玲FB）

記者江芷稜／綜合報導

金馬獎以一襲透視金縷衣驚豔眾人的女神林志玲，今（29）日迎來49歲生日，自升格當媽媽後，她對兒子相當保護，慶生難得曬出和老公Akira、1歲多兒子的合影，雖以笑臉遮住愛子的臉龐，但似乎遺傳到媽媽的優良基因，小寶貝有一雙長腿，讓網友驚呼「好高哦」，開心終於等到林志玲曬兒子！

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▲林志玲2019年嫁給日本男星AKIRA，兩人婚後育有1子， 一家三口過得相當幸福。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲2019年嫁給日本男星Akira，兩人婚後育有1子， 一家三口過得相當幸福。（圖／林志玲工作室提供）
▲▼林志玲表示，想抱抱參加典禮的每一位朋友。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林志玲出席金馬獎，被封為紅毯第一美。（圖／NOWnews攝影中心）
第一名模林志玲2019年嫁給日籍男星Akira後，移居到日本積極備孕，去年春節終於順利生子，開心迎接小天使降臨，儘管懷孕過程保密，從沒人見過她懷孕的樣子，但林志玲高齡產子，對於生命降臨奇蹟相當感激，曾發文「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心，感謝每一個奇蹟，感謝無法逆齡的自己，一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好，都來得剛剛好」，讚嘆生命的可貴。

疫情解封後，林志玲一家返台定居，老公Akira也將事業重心移到台灣，廣告、綜藝節目接不完，全家相當幸福，媒體曾拍到他們一家低調出遊畫面，她對兒子很保護，除了出生時的可愛小手，從未曝光愛子的正面照，這次難得曝光全家福，讓粉絲都很驚喜。

▲林志玲發布生子消息，放了一張父母與小男孩的符號圖。（圖／林志玲IG）
▲林志玲發布生子消息，放了一張父母與小男孩的符號圖。（圖／林志玲IG）
林志玲說，「謝謝大家的祝福，我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安～大家快快樂樂」，網友則驚訝她1歲多的兒子暴風式抽高，直呼「小寶貝一下就長這麼高了，真替妳們感到開心」、「好幸福的一家人」、「志玲姐姐生日快樂」、「時間好快，孩子已經這麼大了」。

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