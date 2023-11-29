恆大物業提告恆大集團！求償逾87億元 網嘲「急了」：兒子告老子
中國恆大集團創辦人許家印，於9月下旬因涉嫌違法犯罪，被警方採取強制措施帶走。恆大帝國轟然坍塌，餘下的爛攤子則仍未解決，恆大物業昨（28）日發布公告，向恆大集團等責任方提起告訴，求償約20億元人民幣、約新台幣87.62億元。恆大物業狀告恆大集團，這種自家人提告自家人的狀況，也讓中國網友看不下去，嘲諷說「兒子告老子，急了！」
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，恆大物業在公告中表示，旗下全資附屬公司金碧物業一筆金額20億元人民幣的存款質押被銀行強制執行，要求責任方恆大地產、恆大集團、圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產開發有限公司，償還20億元人民幣的金額與利息。
目前法院已經正式受理，恆大集團則回應表示有注意到恆大物業的公告，但尚未收到法院的訴訟通知，將會諮詢法律意見以維護合法權利，若訴訟有任何重大進展，會再進一步發布公告說明。
中國網友則在新聞底下留言表示，「兒子吿老子，關鍵時刻六親不認」、「兒子告老子，急了！」、「很好，很有精神」、「我告我自己，這樣錢就不會被別人凍結，妙啊」、「我覺得是他們自己內部打配合撈錢」。
根據《澎湃新聞》報導，恆大集團內部子公司的金流往來混亂，早在去年就已組織獨立委員會進行調查，許家印聲稱自己可能有收到相關報告，但並未審閱，因為他總是將財務與資金交給高階主管負責處理，但是某些關於質押擔保安排的文件卻有許家印的簽署。