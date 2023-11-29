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東部海灘驚見破千僧帽水母！專家揭「世界第3毒」來歷：不要碰牠

▲昨（28）日有遊客前往台東東河鄉遊玩，卻目睹當地沙灘、礁岩上都是僧帽水母，粗估一看有上千隻。（圖／取自《爆廢1公社》）
▲昨（28）日有遊客前往台東東河鄉遊玩，卻目睹當地沙灘、礁岩上都是僧帽水母，粗估一看有上千隻。（圖／取自《爆廢1公社》）

記者潘毅／綜合報導

台東東河鄉海灘上再次出現美麗又危險的嬌客！近期有遊客前往當地遊玩，卻目睹當地沙灘、礁岩上都是僧帽水母，粗估一看有上千隻，便決定上網發文提醒其他民眾，而專家過去也提醒，就算是被沖上岸僧帽水母遺體，也千萬不要觸碰，因為牠還留存著毒性。

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有遊客昨（28）日在臉書社團《爆廢1公社》上發文提到，自己與友人前往台東東河鄉旅遊，然而在前往當地七里溪出海口的沙灘上，竟然充斥大量的「淡藍色泡泡」物體，她還一度動手碰觸了這個物體，結果發現有一根長的觸鬚，本來以為是魚線，查詢後才發現是僧帽水母，所幸當事人沒被螫到，而她也立刻決定拍下照片，並提醒其他民眾前往當地時要注意。

▲七里溪出海口的沙灘上，竟充斥大量僧帽水母遺骸。（圖／取自《爆廢1公社》）
▲七里溪出海口的沙灘上，竟充斥大量僧帽水母遺骸。（圖／取自《爆廢1公社》）
📍「世界第三劇毒」僧帽水母小檔案

僧帽水母（學名：Physalia physalis）別稱葡萄牙戰艦，屬於腔腸動物，嚴格來說牠並非水母，更不是「單一個體」動物，因為牠其實是一個包含水螅體及水母體的「群落」。

僧帽水母的外型是有些半透明狀的淡藍色，牠的觸鬚會對小魚類及其他獵物癱瘓，就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍可以造成同樣傷害，毒性號稱世界排名第3。

僧帽水母的毒性對於人類而言其觸鬚也會造成劇痛，留下紅色鞭痕，要2至3日才能消散，毒素甚至可滲入到淋巴結，並造成更深入的痛楚。刺亦會造成過敏反應及一連串的影響，如發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更會致命。

事實上這並非東海岸第一次出現大量僧帽水母漂上岸的情況，在2019年1月時，在宜蘭縣頭城竹安海灘，就出現大量僧帽水母遺骸。僧帽水母主要棲息在熱帶、溫帶海域，每到11月至2月，東北季風吹拂，就容易讓東海岸上出現僧帽水母的蹤跡。

東管處先前也曾提醒，僧帽水母屍體雖已死亡，但屍體仍具毒性，是毒性排名世界第三的水母，提醒遊客千萬不要觸碰，以免受到危害，如不慎被螫傷，應立即就醫處理或至遊客中心尋求協助。

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