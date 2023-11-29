有糾紛先調解！去年調解成立達82% 法務部：省錢省事
法務部今（29）日以「省錢省事來調解、利人利己創和諧」為主題，邀請法律事務司向媒體專題報告。法律事務司統計，2022年，全國鄉鎮市調解的結案件數達13萬3297件，較2021年增加8416件（增加6.7%），其中，調解成立件數10萬9330件，調解成立比例達82%，創歷年新高，足見民眾對於調解制度的信賴。
記者潘千詩／台北報導
隨著民眾法律常識的普及、保護自身權利意識的提升，訴訟案件也隨之增加，民眾積極爭取自己的權利固然值得肯定，但訴訟過程可能耗費時間、勞力及金錢，雙方對於結果未必能夠滿意。因此，若符合調解要件時，建議民眾可以善用各鄉、鎮、市、區調解委員會的資源，免費、便利、隱密、有效的解決糾紛，而且調解過程中雙方能充分對話，互相協商出最大共識。
法律事務司科長王鉉驊表示，全國有367個調解委員會，且不收取任何費用，為公正第三人，以輕鬆、和諧、多樣的調解方式化解糾紛。
舉凡車禍毀損、買賣糾紛、金錢借貸、土地佔用等民事案件，以及告訴乃論的刑事案件，如：車禍過失傷害、打架互毆輕傷、公然侮辱、誹謗、毀損文書、器物等均可先行調解，但第一審法院言詞辯論終結的民刑事案件，以及涉及身分關係變動的事件，則無法調解。
鄉鎮市調解的聲請方式多元，只要雙方同意，就可馬上決定調解日期，調解成立後，如經法院核定，即有法律效力，當事人不得再行起訴、告訴或自訴，可以終局解決紛爭。
法務部為鼓勵調解委員持續精進，每年編列預算，實質獎勵績優的調解委員會，過去7年共核發3543萬餘元，同時也會跟各縣市政府共同辦理調解業務研習會，並自2006年開始，為全國調解委員投保團體意外險，近6年支出保險費達1156萬餘元。