高雄歲末超精彩　晶英跨年倒數派對、洲際化身樂園耶誕城

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不只戶外精采，內部裝飾也很吸睛，洲際西點主廚陳一輝(Marvin Chen)率廚藝團隊，耗時一百五十個小時打造真人比例薑餅屋，更有雪花投影、暖心火爐等，連BL.T33大廳酒吧的天花板都出現倒掛聖誕樹、手扶梯轉角樓層亦佈置了毛衣小雪人等超萌場景，整間酒店彷彿化身為一座耶誕城。
另外，高雄洲際酒店今年聖誕公益「幸福龍樂園」攜手美國絨毛動物玩偶品牌「Bellzi」，共同打造龍年專屬的奇幻樂園。精選暖色系的小暴龍、棘龍和劍龍，以大恐龍牽小恐龍的可愛組合，邀請賓客以每組一大一小共980元認購恐龍玩偶，賓客可收藏一隻洲際限定徽章款大恐龍和伊甸基金會聖誕感謝小卡、另一隻小恐龍則會捐贈予伊甸基金會的慢飛天使，活動即日起至2024年1月31日止。
「2024高雄跨年晚會」將於12月31日晚間6點半在夢時代熱力開唱，倒數後升級版的「亞灣跨年花火」規劃於時代大道路底絢爛展演，坐落亞洲新灣區的晶英國際行館，特別推出「晶燦騰雲跨年倒數派對」，邀請貴賓於行館28樓雲垂酒吧，現場連線跨年倒數，迎接2024年，住房貴賓可享兩人同行一人免費之優惠。
此外，12月30~31日入住晶英國際行館任一房型，均可享獺祭純米大吟釀二割三分乙瓶。還有加碼推出的「跨年續住」專屬優惠，兩人成行於12月31日連續入住兩晚，享1月1日雲垂酒吧紅白酒暢飲，兩晚連住專案售價20,000元起。
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