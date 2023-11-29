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高雄歲末超精彩　晶英跨年倒數派對、洲際化身樂園耶誕城

▲酒店戶外8米高度、由182顆大型燈球組成的聖誕樹，獲封「夢幻棉花糖」聖誕樹，指定時間還有浪漫雪景和聖誕樹光影展演。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲酒店戶外8米高度、由182顆大型燈球組成的聖誕樹，獲封「夢幻棉花糖」聖誕樹，指定時間還有浪漫雪景和聖誕樹光影展演。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

為迎接歲末的到來，飯店業者聖誕、跨年活動陸續推出。晶英國際行館「晶燦騰雲跨年倒數派對」邀請貴賓在28樓高空，感受動感節奏身心弛放的爵士樂隊演出、酒水暢飲與倒數活動。高雄洲際酒店今年以「冬季樂園」為主題，化身樂園耶誕城，更攜手美國絨毛動物玩偶品牌為慢飛天使打造「幸福龍樂園」。

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▲洲際西點主廚率廚藝團隊，耗時一百五十個小時打造真人比例薑餅屋。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲洲際西點主廚率廚藝團隊，耗時一百五十個小時打造真人比例薑餅屋。（圖／高雄洲際酒店提供）
迎接聖誕跨年季節，高雄洲際酒店化身冬季樂園耶誕城，酒店戶外8米高度、由182顆大型燈球組成的聖誕樹，獲封「夢幻棉花糖」聖誕樹，即日起至2024年1月31日止，每天下午5點半至晚間10點半亮燈、晚間6點後的每個整點，更吹起浪漫雪景和聖誕樹光影變化，與馴鹿和雪橇燈飾為亞洲新灣區夜景增添繽紛色彩。

不只戶外精采，內部裝飾也很吸睛，洲際西點主廚陳一輝(Marvin Chen)率廚藝團隊，耗時一百五十個小時打造真人比例薑餅屋，更有雪花投影、暖心火爐等，連BL.T33大廳酒吧的天花板都出現倒掛聖誕樹、手扶梯轉角樓層亦佈置了毛衣小雪人等超萌場景，整間酒店彷彿化身為一座耶誕城。

▲高雄洲際酒店今年聖誕公益「幸福龍樂園」攜手美國絨毛動物玩偶品牌「Bellzi」，共同打造龍年專屬的奇幻樂園。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店今年聖誕公益「幸福龍樂園」攜手美國絨毛動物玩偶品牌「Bellzi」，共同打造龍年專屬的奇幻樂園。（圖／高雄洲際酒店提供）
另外，高雄洲際酒店今年聖誕公益「幸福龍樂園」攜手美國絨毛動物玩偶品牌「Bellzi」，共同打造龍年專屬的奇幻樂園。精選暖色系的小暴龍、棘龍和劍龍，以大恐龍牽小恐龍的可愛組合，邀請賓客以每組一大一小共980元認購恐龍玩偶，賓客可收藏一隻洲際限定徽章款大恐龍和伊甸基金會聖誕感謝小卡、另一隻小恐龍則會捐贈予伊甸基金會的慢飛天使，活動即日起至2024年1月31日止。

▲晶英國際行館於28樓雲垂酒吧推出「晶燦騰雲跨年倒數派對」。（圖／晶英國際行館提供）
▲晶英國際行館於28樓雲垂酒吧推出「晶燦騰雲跨年倒數派對」。（圖／晶英國際行館提供）
「2024高雄跨年晚會」將於12月31日晚間6點半在夢時代熱力開唱，倒數後升級版的「亞灣跨年花火」規劃於時代大道路底絢爛展演，坐落亞洲新灣區的晶英國際行館，特別推出「晶燦騰雲跨年倒數派對」，邀請貴賓於行館28樓雲垂酒吧，現場連線跨年倒數，迎接2024年，住房貴賓可享兩人同行一人免費之優惠。

此外，12月30~31日入住晶英國際行館任一房型，均可享獺祭純米大吟釀二割三分乙瓶。還有加碼推出的「跨年續住」專屬優惠，兩人成行於12月31日連續入住兩晚，享1月1日雲垂酒吧紅白酒暢飲，兩晚連住專案售價20,000元起。

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