潘瑋柏峇里島辦婚禮不藏了！甜牽「最美空姐」 絕美婚紗照曝光
歌手潘瑋柏2020年閃婚大陸「最美空姐」Luna宣云，婚後生活低調，近期爆出小倆口在峇里島補辦婚禮，甚至傳聞兩人已祕密生女，對於這些傳聞，潘瑋柏方面暫時無回應。而在今（29）日稍早，潘瑋柏在IG曬出與太太Luna的絕美婚紗照。
記者吳雨婕／綜合報導
近來有自稱婚慶攝影師的網友，透過小紅書以「峇里島最近有些風吹草動」為題爆料，提到聽到一些消息，原本負責的客人想預定的場地前一天被通知有包場，造成原場地無法提供使用需要改為其他場地，且為了婚禮可以順利進行及保密，飯店必須提前清場，並在貼文中標註「潘瑋柏」、「宣云」、「潘瑋柏官宣結婚」等。
面對外界的猜測，潘瑋柏終於不藏了，於今稍早在IG公開與Luna的超美婚紗照，照片中可以看到背景是在海邊，Luna穿著削肩透視蕾絲婚紗，上頭還有花朵作點綴，潘瑋柏則是一身帥氣西裝，牽著Luna的手，看著Luna，畫面唯美、浪漫。據悉，這場世紀婚禮為了嚴防參與的親友洩漏婚禮過程，因此禁止賓客把照片、影片放上網路，潘瑋柏也在IG上發文表示：「謝謝大家。」
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