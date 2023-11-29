▲全球45萬人命喪氣喘！　國衛院歷時10年找出致病關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣每10人就有1人氣喘在台灣成人約10%，小孩有20%人口罹患氣喘[i]；根據百萬人研究數據顯示，台灣大約有1.28%人口被診斷為異位性皮膚炎，相當於29萬人以上，其中約有26.6%屬於中重度異位性皮膚炎[ii]。氣喘與異位性皮膚炎這2種疾病皆令病患困擾萬分，也耗費許多醫療資源，若能找出疾病的致病機制，就有機會開發出更好的醫療方法與策略。
去磷酸酶DUSP8過量 導致發炎性細胞激素IL-9激增研究團隊為了研究DUSP8在T細胞介導免疫反應中的角色，耗時多年以創建T細胞專一性DUSP8基因剔除小鼠，並運用單細胞RNA定序、蛋白質體學、染色質免疫沉澱定序以及各種生化實驗分析小鼠T細胞發現，DUSP8直接將IL-9的轉錄抑制子Pur-α去磷酸化，造成Pur-α離開細胞核而無法執行抑制IL-9轉錄的任務，導致發炎性細胞激素IL-9大量產生。實驗顯示，DUSP8負責促進幫助型Th9細胞分化以及Th9細胞所介導之過敏發炎反應。
研究人員與台大醫院新竹分院邱顯鎰醫師、台北榮總陳明翰醫師/余文光醫師、台中榮總陳一銘醫師合作研究，分析氣喘、異位性皮膚炎病患血液中的T淋巴細胞，也發現過量表現的去磷酸酶DUSP8會調控轉錄抑制子Pur-α，而造成發炎性細胞激素IL-9大幅增加。這些研究成果證實去磷酸酶DUSP8過量，會促使細胞大量產生發炎性細胞激素IL-9，因而誘發氣喘或異位性皮膚炎。
研究團隊運用T細胞專一性DUSP8基因剔除小鼠進行氣喘實驗，發現T淋巴細胞中去磷酸酶DUSP8缺失時，小鼠體內的發炎性細胞激素IL-9下降，且發炎情況大幅降低。因此，若能研發抑制T淋巴細胞中DUSP8的表現量或活性，將有潛力開發緩解氣喘或異位性皮膚炎症狀之新穎醫療策略，促進全體人民之福祉。
研究論文全文：https://doi.org/10.1172/JCI166269
[i] https://www.taasthma.org.tw/origin/origin_01.asp
[ii] https://www.femh.org.tw/research/news_detail?NewsNo=15014&Class=1
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60031
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw