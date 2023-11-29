GD連3陰解出境禁令！酒店妹改口「沒看到他吸毒」 再扯進演員C
南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）日前因遭一名染毒被抓的酒店A女室長指控吸大麻、古柯鹼等毒品，陷入染毒風波。GD捍衛清白，主動前往警局接受調查，3度毒檢都為陰性，警方也總算解除他出境令。而當初指控GD的A女室長竟翻供了，改口稱「沒親眼見過GD吸毒」，並再扯出「演員C」，令人錯愕。
記者黃盈容/綜合報導
南韓警方日前在調查毒品案，當初A女室長稱和李善均一起呼麻，還說GD常去酒店找她，讓2人被列嫌疑名單，被政府限制出境，結果GD主動出面接受調查，毛髮和指甲送去鑑定皆呈陰性、無毒品反應，警方無法將其定罪，27日執法部門已解除他的出境禁令。
根據韓媒《KBS》報導，當初供出GD吸毒的A女室長，最近接受調查時又突翻供，指出「沒有親眼目睹權氏（GD）吸毒」，並稱當時提及的「廁所托盤上有吸剩的古柯鹼，可能是跟權氏一起到訪的另一名C演員吸的」。
由於GD毒檢為陰性，加上A女室長翻供，而若沒有再出現GD染毒的證據，案件應會直接結案。GD也已透過律師表示將對持續捏造、散播不實訊息的人追究責任到底，也總算能真正還他清白。
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