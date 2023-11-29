▲鈣鐵供應量大跌、癌藥缺原料　竟跟珊瑚礁有關？　

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海洋生態與健康 珊瑚礁功不可沒許辰洋醫師表示，珊瑚可提供健全海洋生態系，包括棲地、糧食與營養元素來源、觀光與教育資源，並維持海洋食物鏈與生態、物種與遺傳多樣性，珊瑚相關年產值約11兆美元，全球10億人口經濟活動仰賴珊瑚，高達83萬海洋物種依賴珊瑚生態系。全球海洋區域的豐富珊瑚聚落對於海洋生態貢獻巨大，尤其東亞佔全球珊瑚礁的30.1%。
例如，珊瑚可以保護陸地免於颱風、巨浪的侵襲，比人類打造的防波堤效果更好。許多新藥物原料也取自海洋，例如具有抗癌效果的前列腺素（postagladin，PG），即來自於海扇萃取物，還有具有病毒抑制與抗癌效果的苔癬蟲素，則來自珊瑚根莖。
▲珊瑚相關年產值約11兆美元（折合新台幣約346.8兆元），全球10藝人口經濟活動仰賴珊瑚。（台大公衛團隊提供）
暖化、過度捕魚衝擊漁業然而，由於人類活動與全球暖化海溫異常，自2011年以來，全球各海洋區域珊瑚礁覆蓋率下降，藻類覆蓋增加，對海洋生物多樣性產生了影響，進而影響了漁業、糧食供應和沿海區域的觀光業。例如在台灣的墾丁和澎湖，都市開發與觀光活動干擾等亦導致了珊瑚礁種類變化。
紀錄片《追逐珊瑚礁》呈現海底珊瑚礁白化的現象，揭露全球暖化下的生態危機，嘗試喚醒人類對於保護環境與保育海洋生態的意識。約25%魚類一輩子都依賴珊瑚生活，世界上卻有至少5億人以「珊瑚礁魚類」作為主食，若缺少了這些蛋白質，這5億人恐會缺乏營養。
影集《海洋陰謀》提及目前遠洋漁業大多使用拖網捕魚，尤其巨型拖網可網住整個教堂、13架波音747飛機，造成鯊魚、鯨豚嚴重混獲，使用底拖網造成過度捕撈並破壞珊瑚與底層海洋生態基礎。自1950年以來，海洋生物鏈上層魚類（如鮪魚、旗魚）瀕臨絕種指數惡化約27%，鯊魚瀕臨絕種指數不斷惡化。
鈣、鐵、蛋白質供應量溜滑梯許辰洋醫師表示，海洋水產糧食提供豐富重要營養素，攝取海鮮有利於神經發育和功能、預防冠心病、降低糖尿病風險。此外，魚類提供全球30億人超過20%的動物蛋白，發展中國家如孟加拉、加納、印尼等小型漁業供應超過50%動物蛋白，全球漁業快速發展後至1990年供應停滯。
一項研究針對溫帶及熱帶區域進行海洋營養10年評估，由於氣候變遷、珊瑚底層生態系破壞，導致漁業產量減少，營養素如：鈣、鐵、蛋白質等快速下降，估計2100年全球暖化情境下，上升4°C將造成發展中國家營養供應下降約30%，若上升控制於1.5至2°C，營養供應亦下降約10%；另一方面，每升高攝氏1度，海洋營養供應將減少3-7%，發展中國家供應則減少為全球2至3倍，鈣質供應受影響最為劇烈。
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全球暖化宛如慢性病 海洋生態保育著重三大面向陳秀熙教授說明，海洋生態保育的三大面向包括生物多樣性、海洋糧食供應，以及海洋固碳效應。評估若維持45%的海洋保護區，可提升71%生態多樣性及29%固炭效益，同時能提高92%糧食供應效應。
珊瑚礁與海底植物系，都是提供海底固碳、減少海洋酸化的重要元素，但是在工 業化的影響下，海洋生態改變。全球暖化如同慢性疾病，當特定生物開始退化與增多，會減少魚類與植物和藻類的數量，整體的生物多樣性降低，進而影響人類的生存環境和更加極端的氣候。
全球面臨氣候變遷和氣候暖化，以及人類活動，若過度開發，對整個環境和生態 多樣性的影響引起了全球的關注。永續生物多樣性和社會發展追求三大目標。
降低碳排放
減緩氣候變遷，維護全球暖化趨勢，以保持宜居的生態環境。
進行復育和保育
維持永續的生態棲地和生物多樣性。
維護自然生態系統
支持人類社會的共生。
陸地、淡水生態和海洋聚落生物多樣性相互聯繫。人類是地球上這三個生態系統 中的一部分，人類的活動對環境產生的影響可分為三個層面，包括廣泛的原始自然棲地，支持生物多樣性，以及自然－社會共生。
澳洲在生態多樣性保育的工作上不遺餘力，藉由結合當地原生聚落以及現代科學能力來達成珊瑚保育；歐盟也重視恢復生物多樣性，並制定許多預計在2030年需達成目標，例如達到30%陸地及海洋保護區設置、減少50%農藥使用、恢復25000公里歐盟河流自由流動等等。
另外，「數位雙胞胎」（digital twin）成為國際間生態永續發展的重要技術，相較於傳統方法，數位雙胞胎能考慮更多元影響因素，即時應對各種潛在狀況，同時也能幫助人們了解整體生態及演化趨勢，達到永續生物多樣性之目標。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60012
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