遊日本更方便！玉山銀跨境支付新服務上線 這樣綁卡最高回饋27%
日本向來是國人海外旅遊的首選，看準日本跨境支付市場，繼街口支付APP可在日本PayPay百萬特店進行掃碼付款，玉山銀行也宣布，日本跨境支付新服務正式上線，民眾只要透過玉山Wallet App「電子支付綁定玉山信用卡付款」功能，也可在日本PayPay百萬家特店通路掃碼付款，不僅每筆交易免收1.5%跨國交易手續費，明年6月底前，每筆消費還有20%立即折抵，上限200元，綁指定信用卡再加碼7%現金回饋，信用卡「紅利點數」還可立即折抵當筆交易金額，最高折抵100%，
記者顏真真／台北報導
PayPay是日本最大的掃碼支付業者，可以在許多不接受信用卡付款的通路使用。然而外國旅客在申請PayPay帳戶進行支付時，需要有日本的電話號碼才能驗證並使用，降低了使用便利性。為了提供玉山卡友及存戶更多元的跨境付款選擇，現在只要商家備有PayPay的QR Code，即可透過玉山Wallet App，開通玉山電子支付進行掃碼支付，無需事先儲值就能輕鬆付款，並享有以優惠利率即時換算為新台幣金額進行扣款服務，便捷行動支付體驗大大升級。
不僅如此，為搶客及慶祝新服務上線，玉山銀行更祭出5大優惠好康，至明年6月底，在日本貼有PayPay QR Code的通路，使用玉山Wallet電子支付，不僅每筆消費享20%立即折抵，活動期間上限200元，綁定熊本熊信用卡消費，再享加碼7%現金回饋，而且每筆交易免收1.5%跨國交易手續費。
此外，交易匯率享還享有玉山銀行牌告匯率千分之2減分優惠，還可用玉山信用卡紅利點數進行折抵，最高可折抵當筆交易金額100%，在明年2月底前首次開立並綁定玉山數位帳戶消費任3筆，再享限時優惠電子支付儲值金200元。
至於街口支付10月開始就與PayPay合作，只要先在台灣綁定銀行帳戶，赴日消費時再選取「街口帳戶」或「銀行帳戶」付款，即可省下刷卡1.5% 海外交易手續費，年底前消費再享筆筆回饋5%街口幣，使用街利存帳戶付款還可額外再享3%回饋無上限。此外，街口支付會依照當日匯率即時轉換成新台幣，並直接以新台幣進行帳戶扣款，付款完成後也會以日文顯示交易完成畫面，方便民眾向店家出示確認。