東超／林書豪與菲律賓電器新砍將互轟 國王開季7戰全勝
PLG職籃聯盟新北國王繼續保持絕佳狀態，今（29）日在東超聯賽於主場對決PBA菲律賓職籃馬尼拉電器，全場3人得分上雙，10人上陣9人有分數進帳，其中林書豪10投6中攻下25分，外加7助攻和4籃板，終場97：92獲勝，東超聯賽2連勝， PLG例行賽5連勝，開季自今尚未嚐敗績。
記者廖聿偉/綜合報導
首節馬尼拉電器灌進30分，且一度領先近雙位數，不過國王在下半場甦醒，第三節靠著「兄弟連線」林書豪和林書緯連續三分球命中，翻轉戰局。第四節楊敬敏也加入戰局，單節進帳7分，國王在4589球迷的助威聲中，守住主場。
此役也是楊敬敏婚外情風波後首度出賽，攻下7分、2籃板和1助攻，分數全部集中在決勝節。而同樣遭到PLG禁賽的Q.戴維斯，此役則上場約12分鐘，攻下5分、3籃板。
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Zach Lofton首度代表馬尼拉電器出賽就狂飆35分，其中單場6個三分球，展現即戰力的水準。賽後馬尼拉電器教練Luis Antonio Trillo則回應，「Lofton才剛入球隊還在磨合中，不過整體表現還算不錯。」
Luis Antonio Trillo賽後也談到林書豪，「林書豪對於亞洲籃球有很大的鼓舞，在菲律賓也累計大量的粉絲，此役看到林書豪與Lofton的對決，上演一場精采的比賽。」